Эсминец США в Черном море назвали угрозой

Эсминец ВМС США Carney в Черном море назвали потенциальной угрозой

Вошедший в Черное море американский эсминец Carney, оснащенный системой противоракетной обороны Aegis, представляет потенциальную угрозу военной инфраструктуре России . Так считает военный аналитик, полковник в отставке Виктор Литовкин

"Вход любого американского корабля с крылатыми ракетами "Томагавк" на борту, безусловно, создает напряжение. Эти крылатые ракеты могут нацеливаться на наши базы ракетных войск стратегического назначения в Европейской части России. Поэтому, конечно, для нас это представляет определенную угрозу", — цитируют РИА Новости эксперта.

Он также выразил уверенность, что Черноморский флот и расположенные в Крыму части береговой обороны внимательно отслеживают передвижение американских кораблей. Они нивелируют потенциальные угрозы и не допустят никакого неприятного развития событий.

Напомним, что ранее пресс-служба Шестого флота ВМС США сообщила, что эсминец Carney прошел Босфор и вошел в Черное море для проведения "операций по обеспечению безопасности на море и для улучшения возможностей взаимодействия с союзниками и партнерами в регионе".

Отметим, что эскадренные миноносцы четвертого поколения с управляемым ракетным оружием типа Arleigh Burke имеют водоизмещение более пяти тысяч тонн. Благодаря боевым возможностям системы противоракетной обороны Aegis они способны выполнять задачи с одновременным обеспечением противовоздушной, противокорабельной и противолодочной обороны. Эти корабли имеют на вооружении две пусковые установки системы ПРО, которые позволяют применить до 56 крылатых ракет "Томагавк" бортового запаса, оснащаемых ядерной боевой частью. На борту корабля размещается вертолет SH-60 Seahawk. Экипаж эсминцев типа Arleigh Burke составляет более 330 человек.