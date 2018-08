Поедание Трампом секретных документов опровергли 

Ранее газета The Washington Post опубликовала выдержки из книги Unhinged: An Insider's Account of the Trump White House («Помешанный: рассказ инсайдера о Белом доме при Трампе»). В одном из отрывков говорилось, что президент съел записку с важной информацией. Маниголт-Ньюман утверждает, что заметила, как глава государства жует кусок бумаги в Овальном кабинете в начале 2017 года.