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Поедание Трампом секретных документов опровергли
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Поедание Трампом секретных документов опровергли 

Lenta.ru 2 часа назад
Фото: Reuters
Президент США Дональд Трамп не ел никаких секретных записок, как это утверждает его бывшая помощница Омароса Маниголт-Ньюман. Об этом рассказал бывший адвокат американского лидера Майкл Коэн на своей странице в Twitter.
«Для десятков журналистов, которые звонили мне из-за заявления Омаросы в ее новой книге о том, что президент США Дональд Трамп взял у меня записку, положил ее в рот и съел… Я ничего такого не видел и шокирован, что кто-то мог воспринять это всерьез», — написал юрист.
Ранее газета The Washington Post опубликовала выдержки из книги Unhinged: An Insider's Account of the Trump White House («Помешанный: рассказ инсайдера о Белом доме при Трампе»). В одном из отрывков говорилось, что президент съел записку с важной информацией. Маниголт-Ньюман утверждает, что заметила, как глава государства жует кусок бумаги в Овальном кабинете в начале 2017 года.
Женщина также написала, что Трамп планировал принести президентскую присягу на книге о бизнесе собственного сочинения.
В начале июня газета Politico со ссылкой на бывших работников канцелярии сообщила, что американский президент любит рвать на мелкие кусочки официальную документацию, которую потом склеивают скотчем сотрудники Белого дома.
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