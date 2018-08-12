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Трамп назвал свою бывшую помощницу «жалкой»
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Трамп назвал свою бывшую помощницу «жалкой» 

РИА Новости 33 минуты назад
Фото: © РИА Новости / Сергей Гунеев
Президент США Дональд Трамп назвал "жалкой" свою бывшую помощницу Омаросу Манигол-Ньюман, которая в своей новой книге воспоминаний назвала американского лидера "расистом", страдающим от "психической болезни", пишет издание USA Today.
Такое заявление Трамп сделал на митинге байкеров в Бедминстере. Пожав руки участникам мероприятия, президент спросил толпу, что она думает о прессе. По данным издания, отвечая на возникший вопрос о Манигол-Ньюман и ее книге, Трамп заявил: "Жалкая. Она жалкая".
Ранее стала известна одна деталь из текста книги. Манигол-Ньюман написала, что в 2017 году увидела, как Трамп жевал лист бумаги после встречи со своим бывшим адвокатом Майклом Коэном в Овальном кабинете Белого дома. Сотрудники Белого дома не подтвердили заявлений автора книги.
Книга "Свихнувшийся: взгляд из Белого дома Трампа" появится в продаже в США 14 августа, но сейчас можно сделать предзаказ в онлайн-магазинах. В интервью СМИ Манигол-Ньюман уже пообещала читателям, что в книге она расскажет о многих вещах в Белом доме, которые ее "расстраивали и вызывали неудобство". При этом ряд высказываний экс-помощницы Трампа навели журналистов на подозрения, что во время своей работы она тайно записывала на диктофон главу государства.
В Белом доме при Трампе Манигол-Ньюман занимала должность помощника президента и директора по коммуникациям в офисе Белого дома по связям с населением. Она была единственной афроамериканкой в администрации. В момент увольнения и Трамп, и пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс пожелали ей успехов и поблагодарили за работу. Однако в СМИ появилась информация, что из Белого дома ее едва ли не вытолкали взашей.
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