Трамп назвал свою бывшую помощницу «жалкой»

Президент США Дональд Трамп назвал "жалкой" свою бывшую помощницу Омаросу Манигол-Ньюман, которая в своей новой книге воспоминаний назвала американского лидера "расистом", страдающим от "психической болезни", пишет издание USA Today.

Такое заявление Трамп сделал на митинге байкеров в Бедминстере. Пожав руки участникам мероприятия, президент спросил толпу, что она думает о прессе. По данным издания, отвечая на возникший вопрос о Манигол-Ньюман и ее книге, Трамп заявил: "Жалкая. Она жалкая".

Ранее стала известна одна деталь из текста книги. Манигол-Ньюман написала, что в 2017 году увидела, как Трамп жевал лист бумаги после встречи со своим бывшим адвокатом Майклом Коэном в Овальном кабинете Белого дома. Сотрудники Белого дома не подтвердили заявлений автора книги.

Книга "Свихнувшийся: взгляд из Белого дома Трампа" появится в продаже в США 14 августа, но сейчас можно сделать предзаказ в онлайн-магазинах. В интервью СМИ Манигол-Ньюман уже пообещала читателям, что в книге она расскажет о многих вещах в Белом доме, которые ее "расстраивали и вызывали неудобство". При этом ряд высказываний экс-помощницы Трампа навели журналистов на подозрения, что во время своей работы она тайно записывала на диктофон главу государства.