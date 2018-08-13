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Духовный лидер Ирана исключил войну с США
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Духовный лидер Ирана исключил войну с США, как и ведение переговоров 

ТАСС 59 минут назад
Фото: EPA
Руководитель и духовный лидер Исламской Республики Иран аятолла Али Хаменеи исключил возможность как любой военной конфронтации, так и переговоров с США. Об этом он написал на своей странице в Twitter в понедельник.
"В последнее время американские официальные лица нелестно говорят об Иране. Помимо санкций, они говорят о войне и переговорах. В связи с этим позвольте мне сказать несколько слов этим людям: с США не будет ни войны, ни переговоров", — написал он.
Он также написал, что "Вашингтон предлагает переговоры Тегерану уже на протяжении последних 40 лет, однако получает отрицательный ответ от Ирана".
Ранее Хаменеи отметил, что "США нарушили договоренности по ядерной сделке после того, как получили то, что им нужно".
"Выход Америки из Совместного всеобъемлющего плана действий доказывает, что Вашингтону нельзя доверять", — написал он, после чего "запретил вести переговоры с Вашингтоном".
В мае президент США Дональд Трамп объявил о выходе из соглашения по иранскому атому и обещал не только вернуть старые, но и ввести новые санкции. Первая часть американских санкций была вновь введена в действие в ночь на 7 августа, эти ограничительные меры охватили, в частности, автомобилестроение Ирана, куплю — продажу золота и ряда других металлов. Оставшиеся санкции вступят в силу 5 ноября.
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