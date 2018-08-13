Духовный лидер Ирана исключил войну с США, как и ведение переговоров

"В последнее время американские официальные лица нелестно говорят об Иране. Помимо санкций, они говорят о войне и переговорах. В связи с этим позвольте мне сказать несколько слов этим людям: с США не будет ни войны, ни переговоров", — написал он.

Он также написал, что "Вашингтон предлагает переговоры Тегерану уже на протяжении последних 40 лет, однако получает отрицательный ответ от Ирана".

Ранее Хаменеи отметил, что "США нарушили договоренности по ядерной сделке после того, как получили то, что им нужно".

"Выход Америки из Совместного всеобъемлющего плана действий доказывает, что Вашингтону нельзя доверять", — написал он, после чего "запретил вести переговоры с Вашингтоном".