Ещё
Американцы захотели избавиться от военной базы
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

На Окинаве потребовали убрать американскую военную базу 

Деловая газета «Взгляд» 49 минут назад
Фото: РИА Новости
Жители Окинавы вышли на протестную акцию в связи с планами властей Японии перенести американскую авиабазу в другую часть префектуры.
На акцию протеста вышли около 70 тыс. человек, передает РИА «Новости» со ссылкой на Japan Times.
Они приняли резолюцию с призывом к правительству страны отказаться от плана переноса авиабазы корпуса морской пехоты США Футэмма из одной части Окинавы в другую. По их мнению, американские военные должны уйти с острова.
Участники мероприятия почтили память губернатора Такеши Онаги, выступавшего за вывод базы с территории префектуры. Замгубернатора Киичиро Яхана заверил протестующих в намерении продолжить борьбу.
Во вторник губернатор Окинавы Такэси Онага умер от рака.
В мае жители Окинавы выступили против строительства аэродрома для военной базы США рядом с населенным пунктом Хэноко.
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Работник аэропорта угнал самолет в США Эрдоган предупредил США о последствиях односторонней политики Американский СПГ уступил России китайский рынок
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Убийство средь бела дня потрясло спальный район Москвы74
Смерть перечеркнула планы Степаненко103
Озвучена неожиданная причина развода Петросяна28
Сербия отказалась от «антироссийской истерии»90
Матвиенко вынесла вердикт Крымскому мосту63
Видео
00:46
Украинские депутаты подрались из-за гей-парада
Украина В мире
00:58
«Украинский флаг никогда не поднимается в Крыму»
Политика Статьи
00:47
«Новое мощное оружие» Украины высмеяли
Оружие Армия
00:55
«Пусть попробуют»: в Москве пригрозили Киеву
Политика В мире
05:07
В Германии сделали выводы после «удара» США по России
Политика В мире
01:10
Громкий развод привел к «Петросян-буму»
Шоу-бизнес
03:29
Убивших отца сестер Хачатурян поймали на лжи
Происшествия
00:28
«США нас не уважают»: Эрдоган найдет других союзников
В мире Статьи
00:05
Сгоревший в Карелии храм могли поджечь
Пожары Происшествия
03:14
«Забыл плавки»: Порошенко стал предметом насмешек
Украина В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение