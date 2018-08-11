Американцы захотели избавиться от военной базы

На Окинаве потребовали убрать американскую военную базу

Жители Окинавы вышли на протестную акцию в связи с планами властей Японии перенести американскую авиабазу в другую часть префектуры.

На акцию протеста вышли около 70 тыс. человек, передает РИА «Новости» со ссылкой на Japan Times.

Они приняли резолюцию с призывом к правительству страны отказаться от плана переноса авиабазы корпуса морской пехоты США Футэмма из одной части Окинавы в другую. По их мнению, американские военные должны уйти с острова.

Участники мероприятия почтили память губернатора Такеши Онаги, выступавшего за вывод базы с территории префектуры. Замгубернатора Киичиро Яхана заверил протестующих в намерении продолжить борьбу.

Во вторник губернатор Окинавы Такэси Онага умер от рака.

В мае жители Окинавы выступили против строительства аэродрома для военной базы США рядом с населенным пунктом Хэноко.