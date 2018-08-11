Джим Керри высмеял планыТрампа

Американский комик Джим Керри опубликовал карикатуру, высмеивающую президента Дональда Трампа и его намерение создать космические силы США.
"Ваше президентство все менее популярно? Тогда взывайте к космическим силам! Вперед к глупости и за ее пределы!" — написал Керри в Twitter.
Has your Presidency jumped the shark? Better call SPACE FORCE! To stupidity and beyond! https://t.co/NrLGWEFBsI pic.twitter.com/BZqxmJKjv9— Jim Carrey (@JimCarrey) 10 августа 2018 г.
Он сопроводил публикацию шаржем на главу государства. На нем Дональд Трамп и вице-президент США Майкл Пенс изображены в скафандрах с надписями "Космические силы".
Распоряжение о создании космических сил Трамп отдал 18 июня. Пенс 9 августа сообщил, что их организационную основу администрация США рассчитывает сформировать к 2020 году. Планируется, что к этому времени в структуре Пентагона будет создано министерство космических сил.