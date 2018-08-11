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В США разбился угнанный пассажирский самолет
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В США разбился пассажирский самолет, угнанный из аэропорта Сиэтла 

РИА Новости 35 минут назад
Фото: CC BY 2.0 / Frans Berkelaar / Bombardier Dash 8 Q400
Береговая охрана США получила сообщения о том, что из аэропорта американского города Сиэтл угнан самолет, сообщает телеканал NBC со ссылкой на ведомство.
Телеканал сообщает, что через 15 минут власти также получили сообщения, что рядом с островом Кетрон в штате Вашингтон виднеется столб дыма. К месту инцидента направились спасатели.
Телеканал ABC указывает со ссылкой на источник, что лайнер разбился.
Как сообщается, речь идет о самолете авиакомпании Alaska Airlines. Представители компании в Twitter заявили, что на борту, по всей видимости, не было пассажиров.
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