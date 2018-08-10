США уверовали в «могущество» американских подлодок

Американские подводные силы — «самые могущественные и устрашающие на планете». Такое заявление сделали в пресс‐службе шестого флота США , сообщило РИА «Новости»

В ведомстве также прокомментировали встречу фрегата Черноморского флота «Адмирала Эссена» с американской подводной лодкой типа «Огайо» на территории Средиземного моря.

«Мне нечего сообщить по этой публикации. Наши подводные силы остаются самыми мощными и устрашающими на планете», — отметил представитель шестого флота США Кайл Рэйнс.

По его словам, самолеты и корабли Военно-морских сил США зачастую сталкиваются с российскими военными на территории международного воздушного и морского пространства, однако «большинство таких встреч безопасны и профессиональны».