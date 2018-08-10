Ещё
США уверовали в «могущество» американских подлодок
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

США уверовали в «могущество» американских подлодок 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Американские подводные силы — «самые могущественные и устрашающие на планете». Такое заявление сделали в пресс‐службе шестого флота США, сообщило РИА «Новости».
В ведомстве также прокомментировали встречу фрегата Черноморского флота «Адмирала Эссена» с американской подводной лодкой типа «Огайо» на территории Средиземного моря.
«Мне нечего сообщить по этой публикации. Наши подводные силы остаются самыми мощными и устрашающими на планете», — отметил представитель шестого флота США Кайл Рэйнс.
По его словам, самолеты и корабли Военно-морских сил США зачастую сталкиваются с российскими военными на территории международного воздушного и морского пространства, однако «большинство таких встреч безопасны и профессиональны».
360tv.ru: последние новости
Россиянке Осиповой грозит 83 года тюрьмы за вывоз детей из США без согласия мужа Родители Мелании Трамп стали гражданами США США создадут новую ветвь ВВС — космические силы
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Греция отзывает посла из Москвы195
Украина захватила российское судно105
Россияне без ОМС, отказ от доллара и другие события дня54
Конец кругосветке. Туристку убили в первой же стране123
Летевший в Крым самолет посадили из-за умершей женщины42
Видео
00:42
Россия получила ответ на высылку греческих дипломатов
Политика
00:38
Летевший в Крым самолет посадили из-за умершей женщины
Происшествия
01:38
Прилепин предложил помощь в подавлении бунта «торнадовцев»
Общество
03:36
НАТО объявило Россию главной угрозой для союза
Армия Европа
00:55
ООН выдвинула требования России из-за пыток
В мире
00:58
Киев игнорирует простой способ «изгнания» ЧФ РФ из Крыма
Политика Статьи
01:24
Собиравший деньги для Фриске фонд снова обманули
Происшествия
01:10
Петросян обратился к поклонникам
Шоу-бизнес
10:15
Пока вы спали: часть россиян лишат ОМС
Общество
00:40
Обезображенного болезнью певца не узнали в онкоцентре
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение