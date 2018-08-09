Генерал США указал на отставание американских сухопутных сил от российских

Начальник штаба армии США , генерал Марк Миллей заявил, что российские сухопутные силы «технически переиграли и превзошли» американские. Об этом сообщило «Утро.ру» со ссылкой на издание The National Interest.

Вашингтон серьезно обеспокоен инвестициями Москвы и Пекина в новые платформы, в частности в Type 99 и «Армату». В свою очередь Соединенные Штаты не разрабатывают новых танков, а занимаются лишь модернизацией «Абрамсов».

Отмечается, что в следующем году армия США должна получить порядка 135 танков «Абрамс» M1A2 SEPv3 (System Enhancement Package Version 3), которые будут противопоставлены российской «Армате». Боевую машину оснастят продвинутыми датчиками и прицелами нового поколения. Ее выпуск планируется к 2020 году.