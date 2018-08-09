США «выламывают руки» Европе, требуя отказа от работы с Ираном, заявил МИД

"Очевидно, что американские претензии к полностью законной ядерной деятельности Ирана являются лишь просто ширмой для сведения с ним политических счетов под соответствующими надуманными предлогами", — сказала Захарова.

По её словам, "при этом, откровенно игнорируются и интересы других стран, включая европейских союзников США, которым Вашингтон фактически выламывает руки и заставляет обрывать взаимовыгодное торгово-экономическое сотрудничество с иранцами".