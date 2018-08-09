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США «выламывают руки» Европе
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США «выламывают руки» Европе, требуя отказа от работы с Ираном, заявил МИД 

РИА Новости 4 часа назад
Фото: РИА Новости
США "выламывают руки" европейским партнерам, заставляя их отказаться от взаимовыгодного сотрудничества с Ираном, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге.
"Очевидно, что американские претензии к полностью законной ядерной деятельности Ирана являются лишь просто ширмой для сведения с ним политических счетов под соответствующими надуманными предлогами", — сказала Захарова.
По её словам, "при этом, откровенно игнорируются и интересы других стран, включая европейских союзников США, которым Вашингтон фактически выламывает руки и заставляет обрывать взаимовыгодное торгово-экономическое сотрудничество с иранцами".
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