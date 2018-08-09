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США разместят элементы ПРО в космосе
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США разместят элементы ПРО в космосе 

Lenta.ru 36 минут назад
Фото: Lenta.ru
США планируют развернуть в околоземном пространстве датчики обнаружения пусков ракет и других элементов систем противоракетной обороны, сообщает Defense News со ссылкой на заявление директора агентства по ПРО генерал-лейтенанта Сэма Гривза, сделанное 8 августа на симпозиуме по космической и противоракетной обороне в Хантсвилле (США).
По словам генерала, американским властям предстоит согласовать требования по процедуре поставок и развитию космических технологий, однако «ключевым фактом является то, что необходимость развертывания датчиков обнаружения пусков в космосе рассматривается всерьез и получает необходимую поддержку».
Министр обороны США Джеймс Мэттис 7 августа заявил, что поддерживает идею формирования Космического командования ВС, поскольку Вашингтону необходимо рассматривать космос в качестве «нового театра военных действий».
В проекте военного бюджета США на 2019 финансовый год указывается, что американские военные должны приступить к разработке датчиков и оружия космического базирования, предназначенных для обнаружения пуска и перехвата баллистических ракет соответственно.
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