США разместят элементы ПРО в космосе

США планируют развернуть в околоземном пространстве датчики обнаружения пусков ракет и других элементов систем противоракетной обороны, сообщает Defense News со ссылкой на заявление директора агентства по ПРО генерал-лейтенанта Сэма Гривза, сделанное 8 августа на симпозиуме по космической и противоракетной обороне в Хантсвилле (США).

По словам генерала, американским властям предстоит согласовать требования по процедуре поставок и развитию космических технологий, однако «ключевым фактом является то, что необходимость развертывания датчиков обнаружения пусков в космосе рассматривается всерьез и получает необходимую поддержку».

Министр обороны США Джеймс Мэттис 7 августа заявил, что поддерживает идею формирования Космического командования ВС, поскольку Вашингтону необходимо рассматривать космос в качестве «нового театра военных действий».

В проекте военного бюджета США на 2019 финансовый год указывается, что американские военные должны приступить к разработке датчиков и оружия космического базирования, предназначенных для обнаружения пуска и перехвата баллистических ракет соответственно.