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Родители Меланьи Трамп стали «американцами»
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Родители Меланьи Трамп получили американское гражданство 

РИА Новости 36 минут назад
Фото: Reuters
Родители первой леди США Меланьи Трамп, уроженцы Словении Виктор и Амалия Кнавс, получили американское гражданство, сообщает корреспондент телеканала NBC Келли О'Доннелл в своем Twitter.
Адвокат Кнавсов Майкл Уилдс в феврале сообщил, что родители супруги действующего президента получили статус постоянных жителей США (гринкарту). Данное известие спровоцировало критику в адрес президента Трампа. Сейчас законные иммигранты имеют право подавать петицию на въезд в страну своих родственников, включая супругов, детей, братьев и сестер, а также родителей. Именно этой нормой действующего законодательства воспользовались родители Меланьи Трамп.
"Ближайшие родственники со стороны жены (президента США — ред.), родители Меланьи Трамп, теперь граждане США. Сегодня они произнесли клятву в Нью-Йорке", — пишет О'Доннелл.
По ее словам, Белый Дом отказался от каких-либо комментариев.
Меланья Трамп — лишь вторая после Луизы Адамс жена президента США, родившаяся за рубежом. Кроме того, Меланья Трамп — первая супруга президента США, чьим родным языком не является английский, и первая супруга главы государства, которая стала натурализованной гражданкой США (по факту брака с гражданином США).
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