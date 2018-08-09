Родители Меланьи Трамп стали «американцами»

Родители Меланьи Трамп получили американское гражданство

Адвокат Кнавсов Майкл Уилдс в феврале сообщил, что родители супруги действующего президента получили статус постоянных жителей США (гринкарту). Данное известие спровоцировало критику в адрес президента Трампа. Сейчас законные иммигранты имеют право подавать петицию на въезд в страну своих родственников, включая супругов, детей, братьев и сестер, а также родителей. Именно этой нормой действующего законодательства воспользовались родители Меланьи Трамп.

"Ближайшие родственники со стороны жены (президента США — ред.), родители Меланьи Трамп, теперь граждане США. Сегодня они произнесли клятву в Нью-Йорке", — пишет О'Доннелл.

По ее словам, Белый Дом отказался от каких-либо комментариев.

Меланья Трамп — лишь вторая после Луизы Адамс жена президента США, родившаяся за рубежом. Кроме того, Меланья Трамп — первая супруга президента США, чьим родным языком не является английский, и первая супруга главы государства, которая стала натурализованной гражданкой США (по факту брака с гражданином США).