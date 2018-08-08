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Пентагон нашел новый театр военных действий
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Глава Пентагона назвал космос новым театром военных действий 

РИА Новости 1 час назад
Фото: Reuters
Министр обороны США Джеймс Мэттис поддержал идею создания оперативного командования космическими силами внутри американских вооруженных сил.
"Нам следует рассматривать космос как развивающийся театр военных действий. Создание оперативного командования, конечно, является одним из вариантов", — приводит ABC News слова главы Пентагона.
В июне Трамп поручил Пентагону создать отдельный род войск — Военно-космические силы — в связи с опасениями за безопасность американской инфраструктуры в космосе.
По словам Мэттиса, ведомство полностью поддерживает эту инициативу и работает над реализацией идеи. Глава Пентагона отметил, что космос — "такое же поле боя, как земля, воздух и море".
На уязвимость американских космических объектов ранее указывал директор НАСА Джим Брайденстайн. По его словам, потеря GPS-сигнала грозит США "остановкой жизнедеятельности".
Сейчас в структуре Вооруженных сил США действуют шесть географических (Африканское, Европейское, Тихоокеанское, Северное, Южное, Центральное) и четыре функциональных (Стратегическое, Транспортное, Киберкомандование и Командование специальных операций) командования.
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