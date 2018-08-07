Ещё
В Пентагоне назвали новое российское оружие слабым
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Пентагоне назвали новое российское оружие слабым 

Свободная пресса 1 час назад
Фото: Свободная пресса
В Пентагоне уверены, что США надёжно защищены от любого ядерного оружия, в том числе и российского.
Об этом заявил генерал Джон Хайтен — командующий Стратегическим командованием США. По его словам, все ядерные возможности, о которых говорит Россия — ядерные гиперзвуковые ракеты, ядерные торпеды, ядерные крылатые ракеты и прочее — слабый конкурент США.
«Вы по-прежнему не можете найти стратегические подводные лодки, вы не можете убрать около 400 ракетных пусковых площадок в США — вы ничего не можете с ними сделать, — цитирует американского генерала РИА Новости. — Поэтому наше сдерживание не подвергается сомнению и остается вне конкуренции».
При этом он подчеркнул, что США продолжают доминировать и способный отвечать на любую атаку, откуда бы она ни исходила.
Ранее «Свободная пресса» сообщала, что 7 августа были названы сроки первого полёта модернизированного российского ракетоносца-бомбардировщика Ту-22М3М.
Новости военных технологий: СМИ рассказали, каким будет американский истребитель F-15X
Свободная пресса: последние новости
Российские дипломаты ответили на обвинения Госдепа Кучерена рассказал о жизни Сноудена в России Обама стал лауреатом премии имени Кеннеди в области защиты прав человека
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Смерть за 15 тысяч: новые подробности в деле Хачатурян83
Суд арестовал всё имущество Петросяна и Степаненко80
Врачи не спасли Кобзона и отправили его домой228
Лещенко внес ясность в выписку Кобзона30
Россию назвали угрозой всему миру236
Видео
03:01
Суд арестовал всё имущество Петросяна и Степаненко
Шоу-бизнес
00:40
Лещенко внес ясность в выписку Кобзона
Шоу-бизнес
00:38
Названа причина драки с участием Сами Насери
Шоу-бизнес
04:07
ФБР задержало четырех россиян
Криминал Политика
00:45
Украина хочет окончательно «оторваться» от России
Украина В мире
00:40
Врачи не спасли Кобзона и отправили его домой
Шоу-бизнес
03:21
За российскими подлодками устроят слежку
Армия Оружие
04:19
Степаненко отказалась от «огромной квартиры» Петросяна
Шоу-бизнес
00:38
«Старик не в себе»: звезды о разводе Петросяна
Шоу-бизнес
00:31
Британия обратится к России с просьбой из-за Скрипалей
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение