В Пентагоне назвали новое российское оружие слабым

Пентагоне уверены, что США надёжно защищены от любого ядерного оружия, в том числе и российского.

Об этом заявил генерал Джон Хайтен — командующий Стратегическим командованием США. По его словам, все ядерные возможности, о которых говорит Россия — ядерные гиперзвуковые ракеты, ядерные торпеды, ядерные крылатые ракеты и прочее — слабый конкурент США.

«Вы по-прежнему не можете найти стратегические подводные лодки, вы не можете убрать около 400 ракетных пусковых площадок в США — вы ничего не можете с ними сделать, — цитирует американского генерала РИА Новости . — Поэтому наше сдерживание не подвергается сомнению и остается вне конкуренции».

При этом он подчеркнул, что США продолжают доминировать и способный отвечать на любую атаку, откуда бы она ни исходила.

Ранее «Свободная пресса» сообщала, что 7 августа были названы сроки первого полёта модернизированного российского ракетоносца-бомбардировщика Ту-22М3М.

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