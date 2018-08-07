В Пентагоне назвали новое российское оружие слабым 

Об этом заявил генерал Джон Хайтен — командующий Стратегическим командованием США. По его словам, все ядерные возможности, о которых говорит Россия — ядерные гиперзвуковые ракеты, ядерные торпеды, ядерные крылатые ракеты и прочее — слабый конкурент США.
«Вы по-прежнему не можете найти стратегические подводные лодки, вы не можете убрать около 400 ракетных пусковых площадок в США — вы ничего не можете с ними сделать, — цитирует американского генерала РИА Новости. — Поэтому наше сдерживание не подвергается сомнению и остается вне конкуренции».
При этом он подчеркнул, что США продолжают доминировать и способный отвечать на любую атаку, откуда бы она ни исходила.
Ранее «Свободная пресса» сообщала, что 7 августа были названы сроки первого полёта модернизированного российского ракетоносца-бомбардировщика Ту-22М3М.
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