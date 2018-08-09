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В США могут задержать ещё двоих россиян
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В США могут задержать ещё двоих россиян, сообщили в Генконсульстве 

РИА Новости 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Общее число задержанных российских граждан, которые подозреваются в крупной афере на территории США, может достичь семи человек, сообщил РИА Новости пресс-секретарь Генконсульства РФ Алексей Топольский.
В настоящее время в тюрьмах США по подозрению в крупном мошенничестве на 4,5 миллиона долларов и отмывании денег содержится пять граждан РФ. Они были задержаны в начале августа.
"В настоящий момент у Генконсульства есть официальная информация о задержании пяти российских граждан, еще, предположительно двое граждан РФ находятся в розыске, таким образом общее число может достичь семи человек", — сообщил Топольский.
Накануне сообщалось, что задержаны еще несколько россиян. Однако, как пояснил Топольский, это не так.
"Американская сторона присылает уведомления о задержаниях по одним и тем же людям несколько раз, чтобы быть уверенной, что они точно дошли до властей", — сказал пресс-секретарь.
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