В США могут задержать ещё двоих россиян, сообщили в Генконсульстве

Общее число задержанных российских граждан, которые подозреваются в крупной афере на территории США , может достичь семи человек, сообщил РИА Новости пресс-секретарь Генконсульства РФ Алексей Топольский.

В настоящее время в тюрьмах США по подозрению в крупном мошенничестве на 4,5 миллиона долларов и отмывании денег содержится пять граждан РФ. Они были задержаны в начале августа.

"В настоящий момент у Генконсульства есть официальная информация о задержании пяти российских граждан, еще, предположительно двое граждан РФ находятся в розыске, таким образом общее число может достичь семи человек", — сообщил Топольский.

Накануне сообщалось, что задержаны еще несколько россиян. Однако, как пояснил Топольский, это не так.