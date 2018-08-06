«Трамп запутался»: американские СМИ подловили президента

США не утихает скандал вокруг встречи Дональда Трампа-младшего и российского адвоката Натальи Весельницкой . Американский президент снова выступил в твиттере с критикой СМИ, распространяющих «фейковые новости» на эту тему. Сами журналисты в ответ цепляются за каждое слово Трампа и уверены, что глава Белого дома запутался в своих показаниях.

Президент США Дональд Трамп прокомментировал сообщения СМИ о том, что он обеспокоен из-за встречи его сына Дональда Трампа-младшего с российским адвокатом Наталией Весельницкой.

«Фейковые новости, абсолютный вымысел, что я обеспокоен встречей, которую мой замечательный сын Дональд провел в Trump Tower. Эта встреча предназначалась для получения информации об оппоненте и была совершенно законной», — написал он в твиттере.

И этот твит стал очередной причиной для критики Трампа. Так, телеканал CNN пишет, что Трамп уже «запутался», пытаясь «оправдаться» за эту встречу, и задается вопросом: «Если Трамп не знал о встрече своего сына с российским адвокатом, то почему теперь он пишет, что это была встреча для получения информации о Клинтон?»

Встреча, которая считается чуть ли не главным аргументом в пользу теории о «российском вмешательстве», состоялась 9 июня 2016 года. Известно же о ней стало ровно год спустя благодаря публикации The New York Times

Трамп-младший, комментируя свою встречу с Весельницкой, утверждал, что главной темой встречи было обсуждение возможной отмены на запрет усыновления российских детей американцами.

«Это было короткое вводное собрание. Я попросил Джареда [Кушнера] и Пола [Манафорта] заглянуть. В основном, мы обсуждали программу по усыновлению российских детей, которая была популярна у американских семей несколько лет назад и была заблокирована правительством России. Но это (встреча. — «Газета.Ru») не касалось вопросов предвыборной кампании», — рассказывал Трамп-младший телеканалу CNN.

Однако такое объяснение не удовлетворило американскую прессу. Уже на следующий день появилась информация, что Трамп-младший, Кушнер и Манафорт встречались с Весельницкой, чтобы получить компромат на бывшего кандидата в президенты Хиллари Клинтон

Отрицать эту информацию Трамп-младший также не стал. «Быстро стало ясно, что важной информацией она не обладала», — прокомментировал он ту встречу. При этом он добавил, что заявления Весельницкой были смутны и двусмысленны, детали или вспомогательная информация предложены не были.

Сам же президент США держался от этого скандала как можно дальше. Юристы Трампа утверждали, что их клиент «не был осведомлен и не принимал участия во встрече». Да и сам Дональд Трамп-младший заявил, что не рассказывал отцу о своей встрече с российским адвокатом Натальей Весельницкой.

«Я бы даже не вспомнил об этой встрече, если бы СМИ не начали раскапывать. Это было просто потеря 20 минут, за что мне стыдно», — сказал Трамп-младший.

При этом сын американского президента добавил, что все это было в рамках «оппозиционного расследования». Он признался, что не рассказывал о встрече отцу, поскольку «рассказывать было нечего».

Тем не менее, скандал не утихал. К расследованию этого эпизода быстро подключился спецпрокурор Роберт Мюллер , ведущий так называемое «российское дело».

Каждая новая подробность в этом деле представлялась как очередное доказательство существования «сговора Трампа с русскими». Последняя такая подробность — заявление бывшего личного адвоката президента США Майкла Коэна , что Трамп-старший заранее знал о встрече между его сыном и российским адвокатом.

По словам Коэна, он слышал, как сын Трампа проинформировал отца о встрече с российскими представителями, якобы имеющими компромат на кандидата в президенты США от демократов Хиллари Клинтон. Коэн утверждает, что Трамп одобрил встречу, которая состоялась в Trump Tower и в которой участвовала Весельницкая.

В этом случае проблема заключается в том, что Трамп-младший, выступая под присягой в сенате, солгал, что его отец ничего не знал о встрече.

Именно на этом аргументе сейчас и акцентируют внимание американские СМИ, которые президент США регулярно обвиняет в подготовке «фейковых новостей». При этом Коэн сам говорит, что не может предоставить никаких доказательств в подтверждение своих слов.

Нынешний адвокат Трампа Рудольф Джулиани , в свою очередь, заявил, что Коэн «лжет всю неделю и лгал годами». «Потребуется подтверждение слов Коэна другими людьми, которые присутствовали в этот момент, но они этого не подтвердят, потому что этого не было. И в таком случае начнется соревнование между двумя или тремя свидетелями, которые говорят одно, а Коэн — другое», — сказал юрист.