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Американские военные не смогут отмечать геолокацию
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Пентагон запретил военным использовать приложения с функцией геолокации 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Министерство обороны США запретило военным использование на электронных устройствах приложений со встроенной функцией геолокации, сообщило ведомство в понедельник.
Запрет, который вступает в силу немедленно, касается как служебных, так и личных электронных устройств и установленных на них приложений. Пользование функцией геолокации отныне запрещено для служащих в рядах ВС США в местах проведения операций, сообщила пресс-служба Пентагона.
"Стремительно растущий рынок устройств, приложений и услуг с возможностями геолокации представляет существенный риск для находящихся на службе сотрудников министерства обороны и нашим военных операций по всему миру", — отмечается в сообщении ведомства. "Геолокация может раскрыть личную информацию, местонахождение, повседневную активность, а также число военных и потенциально создать непреднамеренные риски безопасности и повысить риск для объединённых сил и миссий", — поясняют в минобороны США.
Ранее газета Washington Post сообщала, что данные о военных базах США и других потенциально секретных американских объектах по всему миру появились в открытом доступе на интерактивной карте Global Heat Maps спортивного приложения для смартфонов Strava, показывающей активность пользователей популярных фитнес-устройств. В частности, там были показаны перемещения американских военных в Ираке, Сирии и других регионах. СМИ также сообщали, что популярное мобильное фитнес-приложение Polar Flow позволяет получать конфиденциальную информацию о местоположении американских военнослужащих и сотрудниках спецслужб по всему миру, а также российских военных в Крыму, занимающихся спортом в засекреченных местах, с помощью фитнес-браслетов.
На фоне этих сообщений минобороны Сингапура приняло решение ограничить использование военнослужащими фитнес-браслетов — солдатам запрещено носить их в ходе выполнения специальных секретных заданий или тренировок.
В октябре прошлого года сообщалось, что Минобороны РФ собирается запретить военным-контрактникам публиковать в интернете фото, видео, данные геолокации и другую информацию, которая может установить ведомственную принадлежность и местонахождение их и других служащих.
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