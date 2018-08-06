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В США заявили о «санкционной истерике» в стране
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Американский сенатор Пол заявил о «санкционной истерике» в США 

RT на русском 35 минут назад
Фото: Reuters
Член сената конгресса США Рэнд Пол заявил, что выступает против попыток американских политиков ввести санкции в отношении России без одобрения президента Соединённых Штатов Дональда Трампа.
Об этом сообщает РИА Новости.
«В США сейчас санкционная истерика. Я представляю меньшинство. Все демократы сейчас счастливы, что вводятся санкции», — сказал он.
По его словам, демократы стараются пойти в обход в вопросе введения санкций.
Кроме того, он отметил, что не даст остальным сенаторам «с лёгкостью» ввести новые антироссийские санкции.
«Я могу сказать вам, что постараюсь не позволить им это провести с легкостью», — заявил Пол.
Также Пол заявил, что у Трампа «связаны руки» в вопросе отношений с Россией.
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