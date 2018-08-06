В США заявили о «санкционной истерике» в стране

Американский сенатор Пол заявил о «санкционной истерике» в США

Член сената конгресса США Рэнд Пол заявил, что выступает против попыток американских политиков ввести санкции в отношении России без одобрения президента Соединённых Штатов Дональда Трампа

Об этом сообщает РИА Новости.

«В США сейчас санкционная истерика. Я представляю меньшинство. Все демократы сейчас счастливы, что вводятся санкции», — сказал он.

По его словам, демократы стараются пойти в обход в вопросе введения санкций.

Кроме того, он отметил, что не даст остальным сенаторам «с лёгкостью» ввести новые антироссийские санкции.

«Я могу сказать вам, что постараюсь не позволить им это провести с легкостью», — заявил Пол.

Также Пол заявил, что у Трампа «связаны руки» в вопросе отношений с Россией.