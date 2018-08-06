У Трампа оказались «связаны руки»

Американский сенатор заявил, что у Трампа «связаны руки» в вопросе отношений с Россией

Член сената конгресса США Рэнд Пол заявил, что у американского президента Дональда Трампа «связаны руки», поэтому он не может выступать за большее сотрудничество между Вашингтоном и Москвой Как сообщает РИА Новости, об этом он сказал в ходе встречи с депутатами Госдумы «У Трампа связаны руки за спиной, он не может выступать за большее сотрудничество между нашими странами. Потому что всё это будет выглядеть как: «О, вы любите Россию», — отметил сенатор. Пол добавил, что «выступает за отношения». «Если мы будем разговаривать — менее вероятны проблемы между нами», — заявил он. Ранее Пол пригласил членов Совета Федерации России в Вашингтон.