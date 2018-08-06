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У Трампа оказались «связаны руки»
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Американский сенатор заявил, что у Трампа «связаны руки» в вопросе отношений с Россией 

RT на русском 45 минут назад
Фото: Reuters
Член сената конгресса США Рэнд Пол заявил, что у американского президента Дональда Трампа «связаны руки», поэтому он не может выступать за большее сотрудничество между Вашингтоном и Москвой.
Как сообщает РИА Новости, об этом он сказал в ходе встречи с депутатами Госдумы.
«У Трампа связаны руки за спиной, он не может выступать за большее сотрудничество между нашими странами. Потому что всё это будет выглядеть как: «О, вы любите Россию», — отметил сенатор.
Пол добавил, что «выступает за отношения».
«Если мы будем разговаривать — менее вероятны проблемы между нами», — заявил он.
Ранее Пол пригласил членов Совета Федерации России в Вашингтон.
RT на русском: последние новости
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