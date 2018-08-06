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Трамп высказался о встрече сына с российским адвокатом
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Трамп высказался о встрече своего сына с российским адвокатом 

Lenta.ru 3 часа назад
Фото: Reuters
Президент США Дональд Трамп заявил, что встреча его сына с российским адвокатом ради сбора информации о Хилари Клинтон была абсолютно законной. Об этом он написал в своем Twitter.
«Фейковые СМИ пишут полную лабуду о том, что меня беспокоит встреча [с российским адвокатом Натальей Весельницкой в 2016 году] моего прекрасного сына Дональда (…) Это была встреча, устроенная ради получения информации о моем политическом оппоненте, абсолютно законная и нормальная для политики практика, которая ни к чему не привела. Я о ней ничего не знал!» — написал американский лидер.
Такое заявление вызвало бурную реакцию среди критиков Трампа. Как сообщал NBC News, до этого Трамп утверждал, что целью встречи было обсуждение усыновления российских детей американскими семьями. Однако в своем посте он признал, что на встрече обсуждалась кандидат в президенты США от Демократической партии.
В мае Весельницкая дала показания сенатской комиссии США по делу о якобы вмешательстве России в выборы американского президента. По ее словам, встреча с Дональдом Трампом-младшим носила частный характер и не имела отношения ни к самому Трампу-старшему, ни к его конкуренту на выборах Хиллари Клинтон, ни к выборам в целом.
О встрече Весельницкой и Трампа-младшего якобы с целью получения компромата на Хиллари Клинтон стало известно 10 июля 2017 года. Утверждалось, что она прошла в 2016 году, спустя две недели после выдвижения Трампа-старшего на выборы.
Россию неоднократно обвиняли во вмешательстве в выборы президента США. Американские журналисты и чиновники утверждали, что «русские хакеры» якобы похитили корреспонденцию демократов и опубликовали в интернете, а также пытались проникнуть в электронную систему подсчета голосов. Москва отрицает все обвинения.
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