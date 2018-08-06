Трамп высказался о встрече сына с российским адвокатом

Трамп высказался о встрече своего сына с российским адвокатом

«Фейковые СМИ пишут полную лабуду о том, что меня беспокоит встреча [с российским адвокатом Натальей Весельницкой в 2016 году] моего прекрасного сына Дональда (…) Это была встреча, устроенная ради получения информации о моем политическом оппоненте, абсолютно законная и нормальная для политики практика, которая ни к чему не привела. Я о ней ничего не знал!» — написал американский лидер.

Такое заявление вызвало бурную реакцию среди критиков Трампа. Как сообщал NBC News, до этого Трамп утверждал, что целью встречи было обсуждение усыновления российских детей американскими семьями. Однако в своем посте он признал, что на встрече обсуждалась кандидат в президенты США от Демократической партии

В мае Весельницкая дала показания сенатской комиссии США по делу о якобы вмешательстве России в выборы американского президента. По ее словам, встреча с Дональдом Трампом-младшим носила частный характер и не имела отношения ни к самому Трампу-старшему, ни к его конкуренту на выборах Хиллари Клинтон, ни к выборам в целом.

О встрече Весельницкой и Трампа-младшего якобы с целью получения компромата на Хиллари Клинтон стало известно 10 июля 2017 года. Утверждалось, что она прошла в 2016 году, спустя две недели после выдвижения Трампа-старшего на выборы.