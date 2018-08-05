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Трамп и сенатор поспорили из-за «вмешательства РФ»
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Трамп и сенатор поспорили из-за «российского вмешательства» 

РИА Новости 18 часов назад
Фото: AP Photo
Президент США Дональд Трамп и сенатор от штата Калифорния Дайана Файнстайн "обменялись любезностями". Американский президент назвал сенатора "лидером расследования" вменяемого РФ вмешательства в выборы США и упрекнул в том, что на нее работал человек, связанный с разведкой КНР, а Файнстайн в свою очередь упрекнула Трампа в том, что он "атакует ФБР".
Трамп на митинге в Огайо в поддержку республиканского кандидата в конгресс заявил, что одному из лидеров "расследования российского вмешательства в выборы" демократу Файнстайн "следовало бы следить за собой". И напомнил, что "водителем у нее 20 лет был китайский шпион".
"Мне нравится Дайана Файнстайн, но я должен вам сказать, мне не нравится тот факт, что у нее работал китайский шпион, и она не знала этого", — сказал Трамп.
Калифорнийский сенатор в ответ на это написала в Twitter, что пять дней назад ФБР выразило озабоченность насчет того, что "Китай пытается внедрить человека", но данное лицо не имело "доступа к конфиденциальной информации", а когда она узнала о реальном положении дел, то "сотрудник немедленно покинул мой офис".
Далее Файнстайн обратилась к Трампу со словами: "Сравните это с вашими действиями: атаковать ФБР и отказываться от совета вашей команды по национальной безопасности. Печально!". Кроме того, Файнстайн отметила, что подобного рода расследование — не ее работа.
Ранее журнал Politico написал, что по его данным, китайская разведка однажды завербовала сотрудника калифорнийского офиса сенатора США Дайаны Файнстайн, и этот источник сообщал Китаю информацию о местной политике. Представитель Файнстайн тогда заявил, что офис не комментирует кадровые вопросы или расследования, но отметил, что ни один сотрудник Файнстайн в Калифорнии никогда не имел доступа к секретной информации.
Расследование вменяемого России "вмешательства" в американские выборы, а также предполагаемых связей Дональда Трампа с РФ, которые опровергают в Белом доме и в Кремле, ведется спецпрокурором Робертом Мюллером, а также в обеих палатах конгресса США. При этом доказательств какого-либо "вмешательства" так и не было приведено, несмотря на то, что "расследование" длится уже больше года.
Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на выборы в разных странах, а пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными". Глава МИД РФ Сергей Лавров, говоря о якобы имевшем место российском вмешательстве в выборы в США и других странах заявил, что никаких фактов, подтверждающих это, нет. Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон также заявил, что получил заверения от российского президента Владимира Путина в том, что Россия не вмешивалась в выборы в Штатах.
Путин заявлял, что это дело — внутренние распри в США, и выражал надежду на прекращение расследования и развитие отношений между странами.
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