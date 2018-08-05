Российского дипломата вызвали «на ковер» в Госдеп

Помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Уэсс Митчелл вызвал временного поверенного в делах России в США Дмитрия Жирнова в связи с якобы агрессивной пропагандой РФ в соцсетях раскола и насилия. Об этом сообщила в воскресенье в Twitter руководитель пресс-службы внешнеполитического ведомства Соединенных Штатов Хезер Науэрт.
"Помощник госсекретаря Митчелл вызвал временного поверенного в делах России Жирнова, чтобы получить ответ на попытки Кремля использовать учетные записи в социальных сетях для пропаганды насилия и раскола в США. Мы не потерпим этого агрессивного вмешательства", — написала дипломат.
Науэрт разместила в сообщении ссылку на стенограмму прошедшего в четверг брифинга для журналистов в Белом доме. В нем приняли участие помощник президента по национальной безопасности Джон Болтон, директор Национальной разведки Дэниел Коутс, директор Федерального бюро расследований США Кристофер Рей, министр внутренней безопасности США Кирстьен Нильсен, руководитель Агентства национальной безопасности генерал-лейтенант Пол Накасоне. Коутс в очередной раз обвинил Россию в "использовании различных способов влияния [на американцев] <…> в том числе и при помощи соцсетей". Остальные участники брифинга также приписали Москве попытки вмешаться во внутренние дела страны.
Спецслужбы США приписывают России вмешательство в избирательный процесс в США в 2016 году. В рамках расследования, которое возглавляет спецпрокурор Роберт Мюллер, предъявлен ряд обвинений, в том числе гражданам России, а также пяти американцам и одному голландцу. 13 июля о выдвижении обвинений еще 12 лицам, которые якобы являются сотрудниками военной разведки РФ, объявил первый заместитель министра юстиции США Род Розенстайн. Президент США Дональд Трамп и лица из его окружения неоднократно отвергали подозрения в каких-либо неправомерных контактах с российскими официальными лицами в период предвыборной кампании 2016 года, Москва также множество раз опровергала утверждения о попытках повлиять на ход выборов в США.