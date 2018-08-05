«Отчаяние»: экс-посол США о назначении Сигала в МИД РФ

Макфол прокомментировал назначение Стивена Сигала на пост в МИД России

"Отчаяние", — написал Макфол, опубликовав ссылку на решение МИДа.

Позднее он выложил ссылку на еще один материал об этом, сопроводив его подписью: "Сигал теперь русский гражданин? Это будет "интересно".