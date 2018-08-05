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«Отчаяние»: экс-посол США о назначении Сигала в МИД РФ
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Макфол прокомментировал назначение Стивена Сигала на пост в МИД России 

Газета.Ru 2 часа назад
Бывший посол США в России Майкл Макфол прокомментировал назначение актера Стивена Сигала на пост в МИД России. Об этом дипломат написал в своем твиттере.
"Отчаяние", — написал Макфол, опубликовав ссылку на решение МИДа.
Позднее он выложил ссылку на еще один материал об этом, сопроводив его подписью: "Сигал теперь русский гражданин? Это будет "интересно".
Ранее сообщалось, что Стивен Сигал стал специальным представителем МИД России по вопросам российско-американских гуманитарных связей. В Госдепе США не стали комментировать эту информацию.
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