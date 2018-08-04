Помощница Меланьи Трамп покинула Белый дом

Главная помощница первой леди США Меланьи Трамп по политическим вопросам Рейган Хедлунд оставила свою должность и покинула Белый дом. Об этом сообщила газета Politico.
"Она больше не является нашим сотрудником", — сообщила изданию представитель первой леди Стефани Гришэм. По данным газеты, Хедлунд, которая с января 2018 года работала в Белом доме в качестве директора по вопросам политики, покинула должность на прошлой неделе. Как сообщила сама Хедлунд газете, она собирается заняться вопросами внешней политики. Причины ее отставки неизвестны.
Бывшая помощница первой леди принимала участие в запуске программы Меланьи Трамп по поддержке развития детей "Будь лучшим" (Be Best). Программа, представленная в мае 2018 года, уделяет внимание трем основным вопросам — благополучие, борьба с опиоидным кризисом в США и позитивные взаимоотношения в соцсетях. До работы в Белом доме Хедлунд была в команде нынешнего госсекретаря США Майкла Помпео, когда тот был конгрессменом от штата Канзас. Также она работала в Совете национальной безопасности США.