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Трамп ответил на критику Леброна Джеймса
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Трамп ответил на критику баскетболиста Леброна Джеймса 

RT на русском 4 августа 2018
Фото: РИА Новости
Президент США Дональд Трамп прокомментировал интервью баскетболиста клуба Национальной баскетбольной ассоциации (NBA) «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса, в котором спортсмен раскритиковал главу страны.
«Только что у Леброна Джеймса взял интервью глупейший человек на телевидении Дон Лемон. Он сделал так, чтобы Леброн выглядел умным, а это очень непросто. Предпочитаю Майкла Джордана», — написал президент у себя в Twitter.
Баскетболист дал интервью после того, как открыл школу в своём родном городе Акрон
Ранее Джеймс заявил, что Трамп использует спорт в негативных целях.
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