Трамп ответил на критику Леброна Джеймса

Президент США Дональд Трамп прокомментировал интервью баскетболиста клуба Национальной баскетбольной ассоциации (NBA) «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса, в котором спортсмен раскритиковал главу страны.
Lebron James was just interviewed by the dumbest man on television, Don Lemon. He made Lebron look smart, which isn’t easy to do. I like Mike!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 4 августа 2018 г.
«Только что у Леброна Джеймса взял интервью глупейший человек на телевидении Дон Лемон. Он сделал так, чтобы Леброн выглядел умным, а это очень непросто. Предпочитаю Майкла Джордана», — написал президент у себя в Twitter.
Баскетболист дал интервью после того, как открыл школу в своём родном городе Акрон
Ранее Джеймс заявил, что Трамп использует спорт в негативных целях.