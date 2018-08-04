Трамп ответил на критику Леброна Джеймса

Трамп ответил на критику баскетболиста Леброна Джеймса

Lebron James was just interviewed by the dumbest man on television, Don Lemon. He made Lebron look smart, which isn’t easy to do. I like Mike!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 4 августа 2018 г.

«Только что у Леброна Джеймса взял интервью глупейший человек на телевидении Дон Лемон. Он сделал так, чтобы Леброн выглядел умным, а это очень непросто. Предпочитаю Майкла Джордана», — написал президент у себя в Twitter.

Баскетболист дал интервью после того, как открыл школу в своём родном городе Акрон

Ранее Джеймс заявил, что Трамп использует спорт в негативных целях.