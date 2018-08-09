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Американцы считают, что Трамп должен влиять на СМИ
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Опрос: четверть американцев считает, что Трамп должен влиять на СМИ 

Газета.Ru 3 часа назад
Фото: Reuters
Четверть граждан США признает, что американский президент Дональд Трамп должен иметь влияние на СМИ, вплоть до закрытия новостных агентств. Соответствующие результаты показал опрос Ipsos о взглядах американцев на средства массовой информации, проведенный компанией в августе.
В частности, четверть американцев (26%) считает, что президент США должен иметь полномочия закрывать новостные агентства, которые "плохо себя ведут". Из числа респондентов 43% республиканцев.
Почти треть американцев (29%) согласны с утверждением американского лидера Дональда Трампа, что "СМИ — враг американского народа". Из этого числа респондентов — большинство республиканцев (48%).
Помимо этого, большинство американцев (72%) считают, что необходимо упростить процедуру подачи жалоб в суд на журналистов, которые "сознательно публикуют недостоверную информацию".
80% республиканцев, и 23% демократов считают, что "большинство СМИ имеют либеральный уклон". При этом 79% республиканцев, и лишь 11% демократов согласны с утверждением, что "СМИ несправедливы по отношению к президенту США Дональду Трампу".
Согласно социальному опросу, число американцев, испытывающих небольшое или значительное доверие к СМИ сократилось на 30 процентных пунктов с конца 1970-х годов.
В июле издатель американской газеты The New York Times рассказал, что Трамп хвастался своим "авторством" fake news. Помимо этого, ранее президент США обрушился на опросы населения, назвав их также "поддельными".
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