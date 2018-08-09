Американцы считают, что Трамп должен влиять на СМИ

Четверть граждан США признает, что американский президент Дональд Трамп должен иметь влияние на СМИ, вплоть до закрытия новостных агентств. Соответствующие результаты показал опрос Ipsos о взглядах американцев на средства массовой информации, проведенный компанией в августе.
В частности, четверть американцев (26%) считает, что президент США должен иметь полномочия закрывать новостные агентства, которые "плохо себя ведут". Из числа респондентов 43% республиканцев.
Почти треть американцев (29%) согласны с утверждением американского лидера Дональда Трампа, что "СМИ — враг американского народа". Из этого числа респондентов — большинство республиканцев (48%).
Помимо этого, большинство американцев (72%) считают, что необходимо упростить процедуру подачи жалоб в суд на журналистов, которые "сознательно публикуют недостоверную информацию".
80% республиканцев, и 23% демократов считают, что "большинство СМИ имеют либеральный уклон". При этом 79% республиканцев, и лишь 11% демократов согласны с утверждением, что "СМИ несправедливы по отношению к президенту США Дональду Трампу".
Согласно социальному опросу, число американцев, испытывающих небольшое или значительное доверие к СМИ сократилось на 30 процентных пунктов с конца 1970-х годов.
В июле издатель американской газеты The New York Times рассказал, что Трамп хвастался своим "авторством" fake news. Помимо этого, ранее президент США обрушился на опросы населения, назвав их также "поддельными".