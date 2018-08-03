Стало известно о содержании Бутиной в США

В МИД России рассказали об условиях содержания в тюрьме США Марии Бутиной

«На днях в очередной раз российские дипломаты посетили Марию Бутину, выяснили, что условия её содержания, мягко говоря, оставляют желать лучшего, отношение к ней как к опасному преступнику», — сказала Захарова.

По её словам, у входа в одиночную камеру, в которой находится Бутина, постоянно дежурят надзиратели, «которые в том числе неоднократно врывались ночью в целях проверки, включали свет, не давали спать».

Отмечается, что в камере очень холодно, рацион питания скудный.

«В отличие от других заключённых, Мария Бутина лишена возможности гулять на открытом воздухе», — заявила Захарова.

Ранее стало известно, что Федеральный окружной суд Вашингтона постановил арестовать Бутину, которая была задержана в США 15 июля за якобы незарегистрированную деятельность в качестве агента.

Следующее судебное заседание по её делу пройдёт 10 сентября.