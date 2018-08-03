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Стало известно о содержании Бутиной в США
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В МИД России рассказали об условиях содержания в тюрьме США Марии Бутиной 

RT на русском 3 августа 2018
Фото: соцсети
Официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе брифинга заявила, что условия содержания арестованной в США россиянки Марии Бутиной оставляют желать лучшего.
«На днях в очередной раз российские дипломаты посетили Марию Бутину, выяснили, что условия её содержания, мягко говоря, оставляют желать лучшего, отношение к ней как к опасному преступнику», — сказала Захарова.
По её словам, у входа в одиночную камеру, в которой находится Бутина, постоянно дежурят надзиратели, «которые в том числе неоднократно врывались ночью в целях проверки, включали свет, не давали спать».
Отмечается, что в камере очень холодно, рацион питания скудный.
«В отличие от других заключённых, Мария Бутина лишена возможности гулять на открытом воздухе», — заявила Захарова.
Ранее стало известно, что Федеральный окружной суд Вашингтона постановил арестовать Бутину, которая была задержана в США 15 июля за якобы незарегистрированную деятельность в качестве агента.
Следующее судебное заседание по её делу пройдёт 10 сентября.
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