Стало известно о содержании Бутиной в США

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе брифинга заявила, что условия содержания арестованной в США россиянки Марии Бутиной оставляют желать лучшего.
«На днях в очередной раз российские дипломаты посетили Марию Бутину, выяснили, что условия её содержания, мягко говоря, оставляют желать лучшего, отношение к ней как к опасному преступнику», — сказала Захарова.
По её словам, у входа в одиночную камеру, в которой находится Бутина, постоянно дежурят надзиратели, «которые в том числе неоднократно врывались ночью в целях проверки, включали свет, не давали спать».
Отмечается, что в камере очень холодно, рацион питания скудный.
«В отличие от других заключённых, Мария Бутина лишена возможности гулять на открытом воздухе», — заявила Захарова.
Ранее стало известно, что Федеральный окружной суд Вашингтона постановил арестовать Бутину, которая была задержана в США 15 июля за якобы незарегистрированную деятельность в качестве агента.
Следующее судебное заседание по её делу пройдёт 10 сентября.