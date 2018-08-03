«Нанесла ущерб»: в Секретной службе США нашли русскую шпионку

Спецслужбы США опровергли сообщения британских СМИ о том, что уволенная из посольства США в Москве россиянка имела доступ к секретной информации. Значительное количество россиян-сотрудников посольства было вынуждено покинуть миссию после требования Кремля о сокращении персонала посольства.

Представитель Секретной службы США Мазон Браймен заявил, что информация британской газеты Guardian о том, что уволенная из посольства россиянка имела доступ к секретным сведениям не соответствует действительности.

«Сотрудники Секретной службы США, являющиеся гражданами иностранного государства, никак не могут иметь доступ к информации, касающейся национальной безопасности», — заявил он ТАСС в ответ на просьбу прокомментировать статью британской газеты Guardian от 2 августа.

В этой статье утверждалось, что в посольстве США в Москве более 10 лет работала российская шпионка. По данным издания, женщина была нанята Секретной службой США, и во время работы в посольстве она имела доступ к электронной почте ведомства. При этом она могла получать засекреченную информацию, включая графики президента США Дональда Трампа и вице-президента Майка Пенса

Британская газета подчеркивает, что россиянка могла встречаться с сотрудниками ФСБ . Также газета пишет, что россиянка попала под подозрение еще в 2016 году, однако ее не стали увольнять сразу. Она была уволена летом 2017 года, незадолго до того, как ряд дипломатов США были отозваны после введения новых антироссийских санкций.

«Секретная служба пыталась скрыть нарушение, уволив ее. Только подробное расследование извне может определить, какой ущерб она нанесла», — подчеркнул источник издания.

В статье не говорится о том чем конкретно занималась сотрудница-россиянка, однако речь может идти о работе переводчика или секретаря.

Секретная служба США занимается охраной президента США и других государственных деятелей. В стране пребывания ее сотрудники официально сотрудничают с правоохранительными органами этого государства. В России это ФСБ, ФСО и МВД.

Согласно внутренним инструкциям посольства США, граждане РФ, являющиеся сотрудники посольства, не имеют таких форм допуска как американские сотрудники. Такие правила введены для того, чтобы затруднить получение иностранцами секретной информации. Кроме того, иностранные граждане проходят жесткую проверку при поступлении на службу.

Посольство США располагало значительным штатом сотрудников россиян, но миссия была вынуждена расстаться с ними после требования Кремля сократить персонал посольства на 755 человек в июне 2017 года. Эта мера была принята в ответ на меры США по выдворению 35 сотрудников посольства России.

«Большинство людей, которые потеряют работу, — россияне, а не американцы. Большинство людей, которые будут ждать виз, — это россияне, а не американцы. Даже с точки зрения национальных интересов это не пойдет на пользу России», — говорил «Газете.Ru» экс-посол США в России Майкл Макфол

История вокруг гражданки России — не первый шпионский скандал в посольстве США в РФ. Одним из самых громких стала вербовка морских пехотинцев, охраняющих посольство еще в советское время. В 1980-е годы один из них — Клейтон Лоунтри — влюбившись в русскую женщину, работавшую на КГБ, передавал ей копии секретных документов. Впоследствии он был осужден на 30 лет тюремного заключения.

В 2013 году ФСБ задержало по подозрению в шпионаже третьего секретаря политического отдела посольства США в России Райана Кристофера Фогла.

При задержании у Фогла была обнаружена шпионская спецтехника, средства изменения внешности, крупная сумма денег и инструкции для сотрудника российских спецслужб, которого он пытался завербовать. Утверждается, что Фогл предлагал ему за сотрудничество один миллион долларов ежегодно.

«Мы готовы предложить вам $100 тыс. и обсудить ваши опыт, экспертизу и сотрудничество. При этом оплата может быть гораздо больше, если вы готовы ответить на конкретные вопросы. Помимо этого, за долгосрочное сотрудничество мы предлагаем до $1 млн в год», — говорилось в методичке.

На российских федеральных телеканалах была показана фотография, на которой задержанный Фогл лежит лицом в землю в светлом парике. Дипломат был выдворен из России.