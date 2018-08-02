США ответили на новое письмо Ким Чем Ына Трампу

"Мы ответили на письмо председателя (КНДР) Кима, которое получил президент (Трамп). Он (ответ) скоро будет доставлен", — сказала Сандерс на пресс-конференции. Она добавила, что письмо посвящено "тем обязательствам, которые были сделаны в совместном заявлении на саммите в Сингапуре".

Ранее Сандерс сообщала, что новое письмо от лидера КНДР было получено 1 августа. Это уже не первое письмо, которое получил Трамп от Ким Чены Ына. Первого июня, еще до исторического саммита в Сингапуре, в Белом доме американский президент провел встречу с главным советником северокорейского лидера, заместителем председателя ЦК Трудовой партии КНДР Ким Ён Чхолем, который передал Трампу письмо от Ким Чен Ына. Президент США тогда не раскрыл его содержания, но назвал послание "теплым и милым".