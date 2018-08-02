Нападкам Трампа на СМИ нашли решение

ООН: нападки Трампа на СМИ могут привести к реальным нападениям

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Нападки президента США Дональда Трампа на СМИ нарушают базовые нормы свободы печати и рискуют стать катализатором для реального насилия, направленного против журналистов, говорится в экспертном докладе организации по свободе слова, передает Reuters "Эти нападки противоречат взятым страной на себя обязательствам уважать свободу СМИ и международные права человека", — говорится в совместном заявлении экспертов Дэвида Кэя и Эдисона Ланца. Они также отметили, что увеличение вероятности нападения на журналистов в связи с поведением американского президента вызывает особую озабоченность. Ранее сообщалось, что американский журналист Боб Вудворд напишет книгу об администрации Трампа.