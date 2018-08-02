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Дочь Трампа высказалась о «российском деле»
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Иванка Трамп прокомментировала «российское дело» 

Газета.Ru 2 августа 2018
Фото: Reuters
Дочь и советник президента США Иванка Трамп во время большого интервью прокомментировала встречу в небоскребе Trump Tower, которая фигурирует в деле о предполагаемом вмешательстве России в американские президентские выборы в 2016 году. Интервью, которое было сделано во время встречи по вопросам карьеры и лидерства, транслировал телеканал С-SPAN.
Модератором встречи выступил сооснователь издания Axios Майк Аллен.
В частности, в конце встречи Иванку Трамп спросили, разговаривала ли она со специальным прокурором США Робертом Мюллером и знала ли о встрече в нью-йоркском небоскребе Trump Tower в 2016 году, до того как она произошла. На оба вопроса советник и дочь президента США ответила отрицательно. Затем Майк Аллен спросил о том, встречалась ли она в Trump Tower с какими-либо представителями российской стороны и разговаривала ли она с ними.
"Нет и нет", — сказала в ответ Иванка Трамп.
Она добавила, что во время упомянутой встречи видела только своего мужа — Джареда Кушнера и брата — Дональда Трампа-младшего.
В январе газета Los Angeles Times сообщила, что спецпрокурор США Роберт Мюллер осведомлен о встрече Иванки Трамп с российским юристом Натальей Весельницкой, которые предположительно столкнулись в лифте Trump Tower. Как предполагает следствие, на встрече были Дональд Трамп-младший, Джаред Кушнер, а также возглавлявший на тот момент предвыборный штаб президента США Пол Манафорт.
В мае судебный комитет сената США опубликовал документы по делу о встрече представителей штаба президента США Дональда Трампа в 2016 году с представителями России в Trump Tower с целью создания помех в предвыборной кампании экс-госсекретаря США Хиллари Клинтон.
Президент США Дональд Трамп до этого заявлял, что не знал о встрече его родственников с российской стороной заранее.
Россия отрицает вмешательство в американские выборы президента в 2016 году.
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