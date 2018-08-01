«Вас ждут адские санкции»: США отомстят России за Facebook

Facebook заявила о новом политическом вмешательстве, которое было зафиксировано на просторах социальной сети. Несмотря на то, что заказчик этой кампании пока неизвестен, американские сенаторы не упустили случая обвинить во всем Россию и даже пригрозили ей новыми санкциями.

Выборы близко

Это снова случилось: социальная сеть Facebook заявила о новой скоординированной политической кампании, которая развернулась на просторах платформы Марка Цукерберга . Не исключено, что Facebook зафиксировала очередную попытку вмешательства в выборы, так как 6 ноября 2018 года в США пройдут так называемые «промежуточные выборы» в Конгресс.

Согласно официальному блогу соцсети, из Facebook и Instagram были удалены 32 страницы, которые отличились «неаутентичным поведением». Компания уже уведомила о случившемся американские правоохранительные органы . Примеры публикаций, вызвавших вопросы у соцсети, были также выложены в блоге.

Пример политической публикации

«Такое поведение недопустимо в Facebook, так как мы не желаем, чтобы люди или организации создавали большое количество аккаунтов и вводили пользователей в заблуждение», — говорится в блоге.

Сотрудники компании добавили, что пока находятся на ранней стадии расследования, поэтому не могут доподлинно сказать, кто стоит за пропагандистской кампанией.

Тем не менее, соцсеть не упустила случая связать нынешнюю атаку с действиями организации Internet Research Agency (IRA), которую в западных СМИ связывают с Кремлем — якобы именно IRA осуществила вмешательство в президентские выборы 2016 года и помогла победить Дональду Трампу . По данным Facebook, новая политическая кампания напоминает тактику «Агентства интернет-исследований», но, вместе с тем, есть и отличия.

Например, IRA использовала российские IP-адреса, которые легко проверить и вычислить. Новые злоумышленники действовали с других «айпишников» или предприняли серьезные меры, чтобы сохранить анонимность.

Пример политической публикации

«У нас нет необходимых данных, чтобы оценить политические мотивы и цели других государств. Мы не уверены в том, кто несет ответственность за эту активность, поэтому мы не назвали виновника», — заявил глава службы безопасности Facebook Алекс Стамос

В любой непонятной ситуации — вини Россию

Необычная активность была обнаружена две недели назад. У 32 аккаунтов, которые подозревают в политическом вмешательстве, около 290 тыс. подписчиков. Все они были созданы в период с марта 2017 года по май 2018 года.

Самые популярные из этих страниц — группы «Aztlan Warriors», «Black Elevation», «Mindful Being», и «Resisters». Эти аккаунты совместными усилиями создали около 9,5 тыс. публикаций. От их имени было куплено 150 единиц рекламы стоимостью $11 тыс.

Кроме того, эти аккаунты создавали встречи — с мая прошлого года было зафиксировано 30 подобных встреч.

Сенатор от Вирджинии Марк Уорнер похвалил Facebook за то, что они обнародовали результаты своего расследования и рассказали об атаке. Кроме того, он попросил содействия от соцсети, чтобы предотвратить любом политическое вмешательство в будущем, сообщает The New York Times

«Сегодняшняя находка — еще одно доказательство того, что Кремль продолжает использовать платформы вроде Facebook, чтобы посеять вражду и распространять дезинформацию», — заявил Уорнер, не дожидаясь улик, указывающих на причастность России.

Республиканец Линдси Грэм пригрозил России «адскими» последствиями, пообещав внести законопроект с новыми санкциями против Москвы

«Это будут санкции прямиком из ада. Любая страна, которая пытается вмешаться в наши выборы, будет наказана такими же образом», — пообещал Грэм.

Сенатор Ричард Берр отметил, что главной целью операции в Facebook было «внесение раздора, недоверия и разногласий в нашу политическую систему». «Русским нужна слабая Америка», — добавил он.

Представитель Белого дома Хоган Гидли не стал упоминать соцсеть и ее расследование в ходе своего комментария, но еще раз подчеркнул, что президент США Дональд Трамп и его администрация «не потерпят иностранного вмешательства в избирательных процесс со стороны любого государства или других злонамеренных лиц».

Главный операционный директор Facebook Шерил Сэндберг назвала политическое вмешательство с помощью соцсетей игрой в «кошки-мышки», но указала на тот факт, что компания Цукерберга делает определенные успехи в обнаружении подобных угроз.

«Безопасность — часть гонки вооружений, и ее никогда не бывает достаточно», — заявила Сэндберг во время конференц-колла 31 июля.

Все ради пиара

В 2016 году социальную сеть Facebook и лично Марка Цукерберга обвинили в содействии России, которая якобы повлияла на результаты президентских выборов в США. В течение многих месяцев руководство компании подсчитывало ущерб от действий «фабрики троллей» и публиковало все новые и новые данные.

Из-за волны критики со стороны американских властей Цукерберг пошел на беспрецедентный шаг и впервые лично давал показания в Конгрессе, где клятвенно обещал, что подобные инциденты в таких масштабах на платформе больше не повторятся.

С тех пор, под пристальным взглядом конгрессменов и СМИ, Цукерберг и его команда усилили службу безопасности и написали несколько новых алгоритмов, отслеживающих необычную активность. Пропагандистские атаки, однако, не прекратились полностью, хотя и были менее массовыми, чем в 2016 году.

Теперь Facebook предстоит «пережить» ноябрьские выборы в Конгресс и доказать, что компания может контролировать события, происходящие внутри платформы, которой пользуются два миллиарда человек по всему миру.

Опубликованные данные по новым атакам выставляют соцсеть в выгодном свете — с их помощью она наглядно демонстрирует, какие именно изменения произошли с президентских выборов, и похвала от сенаторов это подтверждает. Тем не менее, раскрытие одной незначительной кампании может не отражать реального положения дел, о котором не знает никто, кроме Цукерберга и его приближенных.