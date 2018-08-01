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Бутину заподозрили в финансовых махинациях
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Daily Beast: Бутина пыталась лоббировать американские инвестиции в Москву 

Газета.Ru 1 августа 2018
Фото: ТАСС
Задержанная в США россиянка Мария Бутина помимо интересов российских властей, лоббировала и финансовые вопросы, утверждают источники издания The Daily Beast.
"Это еще одно свидетельство того, что у нее была более широкая повестка дня, она выполняла и другую работу для Кремля", — сказала эксперт неправительственного аналитического центра Atlantic Council и бывший чиновник Пентагона Эвелин Фаркас.
По словам Фаркас, интерес Бутиной заключался в том, чтобы увеличить поток американских инвестиций в Россию.
В материале говорится, что Бутина подталкивала американского бизнесмена Мориса Гринберга к тому, чтобы он увеличил инвестиции в филиал своего банка в Москве, который на тот момент испытывал финансовые трудности. Как отметили несколько источников, это означает, что миссия Бутиной заключалась не только в том, чтобы повлиять на американских политиков. Россиянка также проявила живой интерес к спорным и сложным вопросам, связанным с международными финансами.
По словам осведомленных источников, Бутина знала о трудностях российского банка, в который ранее вложил деньги Гринберг. Как утверждают источники, Бутина обратилась к Гринбергу с тем, чтобы он увеличил инвестиции в банк. По их словам, неясно, действовала ли Бутина от себя лично в целях собственной выгоды от сделки или работала на интересы российского правительства.
Еще большее замешательство в этой ситуации привнесло то, что у Бутиной были визитные карточки, говорящие о том, что она являлась сотрудником Центробанка России. Между тем, человек, знакомый с ее показаниями в комитете по разведке сената США рассказал, что Бутина отрицала, что когда-либо работала в российском Центробанке.
Daily Beast пишет, что усилия Бутиной в отношении американского банкира не были успешными. В 2015 году руководству банка были предъявлены обвинения в мошенничестве.
Ранее сообщалось, что российские дипломаты впервые посетили Бутину в тюрьме США.
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