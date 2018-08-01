Кучерена рассказал о жизни Сноудена в России

"У него все в порядке: девушка к нему приезжает, с работой все в порядке, продолжает изучать русский язык… Родители бывают у него в гостях. Сложностей с визами у них нет. По крайней мере, жалоб на это нет", — рассказал Кучерена.

В самом начале пребывания в России к Сноудену приезжал отец, который остался доволен тем, как сына приняли в РФ. Позже к нему неоднократно приезжала подруга Линдсей Миллс, с которой они как-то были замечены на спектакле в Большом театре.

По словам адвоката, Сноуден по своему усмотрению посещает разные регионы России. " Санкт-Петербург ему очень нравится", — отметил он, отвечая на вопрос, есть ли у Сноудена любимые места в России.