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Адвокат Бутиной рассказал об обвинениях в её адрес
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Адвокат Бутиной рассказал об обвинениях в её адрес со стороны США 

RT на русском 1 августа 2018
Фото: Reuters
Адвокат россиянки Марии Бутиной Роберт Нил Дрисколл рассказал RT об обвинениях США в адрес его подзащитной.
«Согласно (предъявленным Марии Бутиной. — RT) обвинениям, предположительно, она является российским агентом, не зарегистрировавшимся в этом качестве в управлении генерального прокурора», — сказал адвокат.
По его словам, по сути, это значит, что ей не инкриминируют шпионаж — в тексте обвинений об этом нет ни единого слова.
«Таким образом, правительство признаёт, что даже если следовать их логике, если бы Мария Бутина подала соответствующие документы в министерство юстиции вскоре после прибытия в США, вся её деятельность (в стране. — RT) была бы законной. Поэтому, на мой взгляд, ей вменяют в вину, в первую очередь, работу иностранным агентом без регистрации, а не шпионаж, тогда как СМИ и в какой-то мере правительство подают историю как шпионаж», — добавил Дрисколл.
Ранее стало известно, что Федеральный окружной суд Вашингтона постановил арестовать Бутину, которая была задержана в США 15 июля за якобы незарегистрированную деятельность в качестве агента.
Следующее судебное заседание по её делу пройдёт 10 сентября.
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