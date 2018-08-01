Адвокат Бутиной рассказал об обвинениях в её адрес со стороны США

Адвокат россиянки Марии Бутиной Роберт Нил Дрисколл рассказал RT об обвинениях США в адрес его подзащитной.

«Согласно (предъявленным Марии Бутиной. — RT) обвинениям, предположительно, она является российским агентом, не зарегистрировавшимся в этом качестве в управлении генерального прокурора», — сказал адвокат.

По его словам, по сути, это значит, что ей не инкриминируют шпионаж — в тексте обвинений об этом нет ни единого слова.

«Таким образом, правительство признаёт, что даже если следовать их логике, если бы Мария Бутина подала соответствующие документы в министерство юстиции вскоре после прибытия в США, вся её деятельность (в стране. — RT) была бы законной. Поэтому, на мой взгляд, ей вменяют в вину, в первую очередь, работу иностранным агентом без регистрации, а не шпионаж, тогда как СМИ и в какой-то мере правительство подают историю как шпионаж», — добавил Дрисколл.

Ранее стало известно, что Федеральный окружной суд Вашингтона постановил арестовать Бутину, которая была задержана в США 15 июля за якобы незарегистрированную деятельность в качестве агента.

Следующее судебное заседание по её делу пройдёт 10 сентября.