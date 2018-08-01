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40% республиканцев не против вмешательства РФ в выборы 2018 года
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40% республиканцев не против вмешательства РФ в выборы 2018 года 

Национальная Служба Новостей 6 часов назад
Фото: Национальная Служба Новостей
40 процентов американцев, поддерживающих Республиканскую партию, не возражают против приписываемого России вмешательства в грядущие промежуточные выборы США, если это поможет республиканцам удержать контроль в Конгрессе, сообщает Североамериканское бюро НСН со ссылкой на опрос Yahoo Finance и Survey Monkey.
Отвечая на вопрос, будут ли действия России приемлемыми, если они помогут республиканцам сохранить большинство в Конгрессе США, 11 процентов республиканцев ответили утвердительно. 29 процентов опрошенных республиканцев сочли действия России в этом гипотетическом сценарии неприемлемыми, но в то же время не имеющими большого значения. Тех республиканцев, кто посчитал возможное вмешательство России в выборы США для помощи Республиканской партии неприемлемым и большой проблемой, насчиталось 55 процентов от числа опрошенных.
Стоит отметить, что среди демократов, отвечающих на вопрос о помощи возможного российского вмешательства Демократической партии получить контроль над Конгрессом США, только 14 процентов не стали бы возражать.
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