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На границе США и Мексики начали возводить стену
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На границе США и Мексики начали возводить стену 

ИА «Сусанин» 1 час назад
Фото: ИА «Сусанин»
Вашингтон. США. Президент США Дональд Трамп заявил о начале строительства стены на границе с Мексикой. По его словам, в настоящее время на возведение конструкции выделено 1,6 млрд долларов, пишет RT.
Трамп отметил, что благодаря барьеру в стране будет обеспечена «грандиозная безопасность».
Ранее сообщалось, что на строительство стены между Мексикой и США может уйти 18 млрд долларов. При этом возводить её будут до 2027 года.
Также напомним, глава Белого дома пригрозил приостановить работу правительства, если демократы не проголосуют за безопасность границ.
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