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СМИ: Мексика и США начали переговоры по НАФТА без Канады
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СМИ: Мексика и США начали переговоры по НАФТА без Канады 

Газета.Ru 26 минут назад
Представители США и Мексики начали переговоры об изменении соглашения по Североамериканской зоне свободной торговли (НАФТА) без делегации Канады. Об этом сообщает Economista.
По данным портала, президент США Дональд Трамп выступил за проведение переговоров с каждой страной по отдельности.
Как отмечается, министр торговли США Уилбур Росс заявил, что Вашингтон намерен заключить соглашение по НАФТА сначала с Мексикой, а потом — с Канадой.
Ранее Трамп заявил, что продлит соглашение по Североамериканской зоне свободной торговли только в том случае, если сделка будет «честной».
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