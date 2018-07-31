СМИ: Мексика и США начали переговоры по НАФТА без Канады

Представители США Мексики начали переговоры об изменении соглашения по Североамериканской зоне свободной торговли (НАФТА) без делегации Канады . Об этом сообщает Economista.

По данным портала, президент США Дональд Трамп выступил за проведение переговоров с каждой страной по отдельности.

Как отмечается, министр торговли США Уилбур Росс заявил, что Вашингтон намерен заключить соглашение по НАФТА сначала с Мексикой, а потом — с Канадой.

Ранее Трамп заявил, что продлит соглашение по Североамериканской зоне свободной торговли только в том случае, если сделка будет «честной».