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Мексика посоветовала США самим не допускать потока оружия и денег в страну
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Мексика посоветовала США самим не допускать потока оружия и денег в страну 

РИА Новости 1 час назад
МЕХИКО, 31 июл — РИА Новости. Глава МВД Мексики Альфонсо Наваррете ответил во вторник американскому президенту Дональду Трампу на его заявления о границе и посоветовал самим США не допускать потока нелегального оружия и денег в Мексику.
Ранее Трамп объяснил необходимость усиления безопасности на южной границе рекордным уровнем смертности в результате убийств в Мексике. Рост уровня убийств в Мексике составил 27% в 2017 году, всего было убито более 31,1 тысячи человек.
"Я согласен, что нужно укреплять границы, особенно их границу (США), чтобы не было доступа оружия и наличных денег в Мексику", — сказал Наваррете на пресс-конференции.
По его словам, если граница с США будет укреплена со стороны самих Штатов, снижение притока незаконного оружия практически сразу отразится на показателях преступности в Мексике.
"Главным источником насилия в нашей стран является незаконное оружие, которое приходит в нашу страну (из США), и деньги, с помощью которых преступные организации коррумпируют власть", — сказал мексиканский министр.
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