США решили запугать Россию разоблачением

В США предостерегли Россию от попыток вмешательства в будущие выборы

"Соединенные Штаты больше не потерпят вашего вмешательства. Вы будете разоблачены. И вы заплатите высокую цену", — заявила Нильсен.

Глава МВБ США поддержала усилия разведки США по расследованию предполагаемого российского вмешательства в выборы в 2016 году. Нильсен также обвинила Россию во вторжении в избирательный процесс США с целью подорвать веру общественности в демократию и повлиять на ход президентских выборов в 2016 году. По ее словам, однако, подобные действия не повлияли на результат выборов.

"Несмотря на то, что в 2016 году фактически голоса не изменились, любая попытка вмешаться в наши выборы является прямым нападением на нашу демократию, это неприемлемо, и это недопустимо. Запомните мои слова: Америка не потерпит этого вмешательства", — сказала она.

Как отмечает телеканал, данное заявление Нильсен было одним из самых резких в последнее время.

Глава МВБ добавила, что в киберпространстве существует "неотложный, развивающийся кризис" и согласилась со своими коллегами по вопросам национальной безопасности в том, что возможности противников в сети опережают американские защитные устройства.

Ранее в конгресс США внесли законопроект о новых санкциях в отношении России из-за "киберугроз".

Россия отрицает вмешательство в избирательный процесс в США.