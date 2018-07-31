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Мексиканский магнат рассказал о лучшей стене между Мексикой и США
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Мексиканский магнат рассказал о лучшей стене между Мексикой и США 

Газета.Ru 42 минуты назад
Фото: Газета.Ru
Мексиканский магнат Карлос Слим заявил, что лучшей стеной между Мексикой и Соединенными Штатами могут стать инвестиции и рабочие места. Об этом сообщает Reuters.
"Лучшая стена — это инвестиции и создание возможностей (для работы — "Газета.Ru") в Мексике", — сказал Слим.
Таким образом миллиардер ответил на недавнее объяснение президента США Дональда Трампа причины строительства стены на границе с Мексикой.
Глава Соединенных Штатов написал в своем твиттере, что уровень убийств в Мексике за предыдущий год вырос на 27%. В этой связи, он отметил, что американцы нуждаются в «великой пограничной безопасности».
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