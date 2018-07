«Очень непатриотично»: за что Трамп ненавидит СМИ

Издатель New York Times попросил Трампа прекратить нападки на СМИ

Война между президентом США Дональдом Трампом и американскими СМИ набирает обороты. Владелец газеты The New York Times Артур Окс Сульцбергер обратился к президенту США с просьбой прекратить критику в адрес журналистов. Трамп в ответ разразился яростными заявлениями в твиттере, обвинив представителей прессы в некомпетентности.

Издатель The New York Times Артур Окс Сульцбергер написал обращение президенту США Дональду Трампу, в котором попросил последнего изменить свое отношение к журналистам. Соответствующее обращение было опубликовано на сайте газеты.

Сульцбергер выразил обеспокоенность тем, что Трамп называет журналистов «врагами народа», добавив, что «провокационные высказывания» главы Белого дома могут привести к насилию в отношении работников СМИ. Владелец NYT также раскритиковал президента за то, что его позиция ставит под угрозу «демократические идеалы США».

Реакция американского президента не заставила себя ждать. Реакция Трампа была достаточно развернутой — ему потребовалось целых четыре твиттер-сообщения.

«Когда СМИ, сходящие с ума от их «синдрома ненависти к Трампу», раскрывают внутренние обсуждения нашего правительства, это ставит под угрозу жизни многих, а не только журналистов! Очень непатриотично!» — начинает свою гневную тираду Трамп.

По его словам, СМИ освещают работу администрации США в негативном ключе, несмотря на позитивные результаты работы правительства. Он также подчеркнул, что представители СМИ обязаны точнее передавать информацию. «Я не позволю, чтобы наша великая страна была продана анти-трампистами и хейтерами из умирающей газетной индустрии», — возмутился президент.

Трамп также добавил, что «провальные» The New York Times и The Washington Post постоянно используют «негативную риторику» при освещении событий, добавив, что данные СМИ «никогда не изменятся».

Упоминание The Washington Post в ответе на заявление издателя The New York Times, вероятно, было сделано из-за опубликованной в этом издании несколько дней назад истории о конфликтах Трампа с журналистами. WP со ссылкой на несколько нынешних и бывших чиновников из администрации американского президента сообщала, что Трамп неоднократно пытался наказать журналистов из-за того, что они задают вопросы, которые он считает дерзкими, а их поведение — неуважительным.

«Эти люди, выкрикивающие вопросы, самые худшие. Почему они здесь?» — так цитирует Трампа один из источников WP, нынешний чиновник в администрации. Источники заявили, что старшие помощники Трампа сопротивлялись выполнению его распоряжений. Они убедили президента, что шаги по ограничению доступа к СМИ могут иметь неприятные последствия и еще больше осложнить отношения Белого дома с журналистским пулом, некоторые издания и корреспондентов которого президент регулярно высмеивает как fake news и «нечестных людей».

История была опубликована после того, как администрация Трампа все же решилась на ответные меры. 25 июля пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс сообщила, что журналистке телеканала CNN Кейтлин Коллинс запрещено освещать одно из событий с участием президента США.

Однако этот шаг сразу вызвал волну протеста во всех средствах массовой информации, в том числе и Fox News , любимой телевизионной сети Трампа. Президент Ассоциации корреспондентов Белого дома Оливье Нокс заявил, что организация будет оспаривать любые дальнейшие усилия Трампа по ограничению доступа журналистов, которые «обижают его».

Война Трампа со СМИ началась с самого начала его президентства. Самая популярная тема в твиттере американского президента — знаменитые «фейковые новости» и те СМИ, которые он относит к этой категории — то есть почти все. Словосочетание fake news фигурировало в твитах Трампа почти 250 раз.

В ноябре Трамп даже придумал собственный конкурс на получение «премии за фейковые новости», результаты которого опубликовал в том же твиттере 17 января. Главный приз достался The New York Times. В тройку «фейковых СМИ» по версии Трампа также вошли ABC News и CNN.

При этом постоянная травля со стороны президента неизбежно окажет свое влияние на СМИ, писал журналист Алексей Ковалев в статье для экспертно-аналитического центра Карнеги еще после инаугурации Трампа.