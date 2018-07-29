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Мнучин: Базовая ставка ФРС должна быть повышена, чтобы справиться с инфляцией
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Мнучин: Базовая ставка ФРС должна быть повышена, чтобы справиться с инфляцией 

Прайм 33 минуты назад
ВАШИНГТОН, 29 июл — ПРАЙМ. Базовая ставка ФРС должна быть повышена, чтобы справиться с заявленным уровнем инфляции 2%, заявил в воскресенье глава минфина США Стивен Мнучин.
"Федрезерв ставил целью инфляцию 2% и очевидно, что при инфляции 2% нам придется хотя бы немного поднять процентные ставки, чтобы справиться с этим", — сказал он в эфире телеканала Fox News.
Трейдеры внимательно следят за любыми комментариями, связанными с повышением ставки ФРС. Так, на прошлой неделе президент США Дональд Трамп заявил, что он «не в восторге» от того, что в ответ на развитие экономики ФРС повышает ставку. Трамп выразил обеспокоенность планами ФРС повысить ставку еще два раза в этом году.
При этом позитивные макроэкономические данные из США укрепляют ожидания повышения ставки.
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