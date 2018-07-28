Америка все дальше: как россияне мучаются с визами США

Количество выданных американских виз в России сократилось на 50% в июне 2018 года по сравнению с июнем 2017-го. При этом более трети документов россияне оформляли за пределами страны. Эксперты полагают, что на фоне политического кризиса между Москвой и Вашингтоном получить соотечественникам неиммиграционные визы в США будет все сложнее.

Визу получат только «друзья» Америки

Объем выдачи американских виз в России сократился за год вполовину. По данным госдепартамента США,

в июне 2018 года через консульства в Москве, Екатеринбурге Владивостоке в общей сложности выдано 9 тыс. разрешений на въезд в Штаты. При этом годом ранее в тот же месяц в России документы оформили 18,2 тыс. человек.

Из них порядка 3 тысяч граждан получили визы через консульство в Санкт-Петербурге , которое сейчас закрыто.

Сокращение кадрового состава дипмиссии США в России по требованию Москвы и закрытие генерального консульства в Санкт-Петербурге кардинально сократили возможности американской дипмиссии по предоставлению визовых услуг, рассказали «Газете.Ru» в посольстве страны на территории РФ.

«Именно с этим связаны сложности, с которыми заявители сталкиваются в России при записи на визовое собеседование. Мы надеемся, что текущая ситуация улучшится. Однако до тех пор, пока мы не вернемся к изначальному числу сотрудников, мы не сможем уменьшить срок ожидания собеседований», — прокомментировала ситуацию изданию пресс-секретарь посольства США в РФ Андреа Калан.

Напомним, что в конце марта Россия приняла ответные меры в отношении Америки, закрыв генконсульство в Санкт-Петербурге и выслав 60 американских дипломатов. Ранее США объявили персонами нон-грата 60 российских дипсотрудников и закрыли российского консульство в Сиэтле из солидарности с Великобританией по делу об отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии Скрипаль

В прошлом году негативным фактором стал дипломатический скандал между двумя странами. В июле 2017 года Россия потребовала от США сократить численность американской дипмиссии в стране, в ответ в августе Америка объявила, что прекращает выдачу неиммиграционных виз. С осени 2017-го выдача виз россиянам возобновилась.

Сокращается и в целом количество выданных виз США россиянам. Так, в июне в общей сложности оформлено 13,8 тыс. неиммиграционных виз, что на 28,4% ниже прошлогоднего объема — 19,3 тысячи документов.

Армения. При этом стремительно растет пропорция разрешительных документов на въезд в США россиянам, выдаваемых соотечественникам за границей (имеются в виду россияне, которые проживают за рубежом, а также те, кто специально едет за получением визы США в другие страны). Среди популярных стран у россиян для оформления виз США — Украина Молдавия , страны Прибалтики, а также Грузия

В июне 2017 года в России было выдано 94% виз США соотечественникам. В июне 2018 года этот показатель упал до 65%.

«Видно, что снижение выдачи виз по России больше, чем снижение в целом для россиян», — комментирует эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер . Он прогнозирует, что ситуация будет только ухудшаться.

«Через какое-то время россиянам, которые не являются «друзьями» Соединенных Штатов будет очень сложно получить визу», — считает он.

По словам Брутера, возможно, что Америка будет делать какие-то исключения для студентов, хотя и они будут минимальными.

Россияне все реже летают в США

Всего за первые 6 месяцев 2018 года россияне получили 75,3 тысячи виз. Из них менее 50 тыс. они оформили в России.

Сайты по поиску и бронирования авиабилетов констатируют спад покупок со стороны россиян.

«Спрос на перелеты из России в США в первом полугодии 2018 года снизился на 12% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года», — рассказал директор по развитию сервиса OneTwoTrip Аркадий Гинес.

По данным Biletix, падение еще больше. Объем продаж авиабилетов туда-обратно из России в Америку снизился на 24% по сравнению с прошлым годом. При том, что билеты стали доступнее — средний чек на авиаперелеты туда-обратно снизился на 7% — с 41,7 до 38,8 тыс. рублей.

По словам Гинеса, такое снижение спроса может быть связано с увеличением срока получения визы, а также закрытием консульства США в Санкт-Петербурге.

«Большинство людей, путешествующих сейчас в эту страну, это либо туристы с открытой визой, либо те, кто подавал на ее продление. Для этого не нужно проходить собеседование, поэтому процедура занимает существенно меньше времени», — добавил он.

Майами и В среднем россияне летают в Штаты на 11 дней. Среди направлений лидирует Нью-Йорк Лос— Анджелес . По данным пограничной службы ФСБ РФ, в 2016 году выездной поток из России в США составил 253 тыс. поездок, в 2017-м — 269 тыс. поездок.

Кризис без конца

В целом, на количество выдачи американских виз гражданам России влияли экономические и политические факторы.

Например, мировой экономический и финансовый кризис 2008 года Россия ощутила в 2009 году. Тогда же был резкий провал по выдаче виз США. Если в 2008 году документы получили 171,7 тысячи россиян, то годом позднее — 156,9 тысячи наших сограждан. В 2010 году цифры вернулись на докризисный уровень — 175,6 тысячи человек.

При этом за перечисленные годы в России оформлялось абсолютное большинство виз США. Десять лет тому назад через российские консульства было оформлено 167,5 тысячи виз или больше 97,5% от общего объема, в 2009 году — 155,5 тысячи документов, что составляет 99,1%, а через год — 172,5 тысячи виз или 98,2%.

По мере экономической разрядки рос и объем выдачи виз. Так, в 2011 году, американские визы получили 204,3 тысячи россиян. Из них в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Владивостоке выдали 197,8 тысячи документов, разрешающих въезд в США, или 96,8% всех виз.

В последующие годы цифры были выше. Пик пришелся на 2013-й год, когда россияне получили 269,6 тыс. виз, из которых 260,8 тыс. было выдано через представительства в России.

Сокращение числа выдачи американских виз россиянам наблюдалось с 2014 года. В тот год было оформлено 245,6 тыс. виз.

Швейцария и С 2014 года США, страны Евросоюза , а также Япония Канада и ряд других стран начали вводить экономические санкции и визовые ограничения против российских политиков и бизнесменов, а также организаций.

Россия ввела свои ограничения, в том числе списком официальных лиц и членов конгресса США, которым был закрыт въезд в РФ, а также ограничением на импорт ряда товаров, включая продовольственные, из недружественных стран.

Помимо политических факторов, отрицательную роль сыграла и девальвация рубля, а также общее падение реальных доходов россиян в этот период. Все это негативно сказалось на статистике:

в 2015 году количество выданных россиянам виз обвалилось до 159,8 тыс.

В России было выдано в тот год 155,5 тыс. разрешительных документов.

На докризисный уровень объем выдачи виз с тех пор так и не вышел.