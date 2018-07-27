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Трамп дал ответ на приглашение Путина
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Трамп готов посетить Москву после получения официального приглашения 

ТАСС 1 час назад
Президент США Дональд Трамп будет готов нанести визит в Москву для встречи с российским лидером Владимиром Путиным после получения соответствующего официального приглашения, а также рассчитывает принять своего российского коллегу в Вашингтоне после 1 января 2019 года. Об этом заявила в пятницу пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс журналистам.
>> Путин пригласил Трампа в Москву
"Президент Трамп рассчитывает принять президента Путина в Вашингтоне после первого числа [будущего] года, и он готов посетить Москву после получения официального приглашения", — отметила Сандерс.
ТАСС: последние новости
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