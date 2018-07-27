Трамп дал ответ на приглашение Путина

Президент США Дональд Трамп будет готов нанести визит в Москву для встречи с российским лидером Владимиром Путиным после получения соответствующего официального приглашения, а также рассчитывает принять своего российского коллегу в Вашингтоне после 1 января 2019 года. Об этом заявила в пятницу пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс журналистам.
"Президент Трамп рассчитывает принять президента Путина в Вашингтоне после первого числа [будущего] года, и он готов посетить Москву после получения официального приглашения", — отметила Сандерс.