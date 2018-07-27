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СМИ признали США самой опасной страной для родов в развитом мире
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СМИ признали США самой опасной страной для родов в развитом мире 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: depositphotos.com
США являются «самым опасным местом для родов в развитом мире», пишет американская газета USA Today со ссылкой на собственное расследование.
Газета USA Today провела четырехлетнее расследование в родильных отделениях национальных больниц, а также провела интервью с несколькими семьями, которые потеряли близких, и женщинами, которые получили серьезные травмы во время родов.
Каждый год в Соединенных Штатах более 50 тыс. матерей получают тяжелые травмы во время или после родов, а 700 женщин умирают, говорится в расследовании.
Такие «смертельные роды», во время которых женщины умирают или получают серьезные травмы, происходят из-за того, что больницы не следуют мерам безопасности, утверждает издание.
В США сейчас самый высокий показатель по материнской смертности в развитых странах мира. При этом, около 50% смертей женщин во время родов можно было бы предотвратить, если бы им была качественная медицинская помощь, отмечается в расследовании.
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