СМИ узнали о подготовке нового удара США

СМИ сообщили о возможной подготовке США удара по ядерным объектам Ирана

В правительстве Австралии полагают, что США планируют нанести удары по ядерным объектам Ирана . Об этом сообщает ABC со ссылкой на источники.

По данным источников, это может произойти уже в августе.

Сообщается, что австралийские военные, как и британские спецслужбы, вероятно, будут принимать участие в определении возможных целей США.

При этом сам премьер-министр Австралии Малкольм Тернбулл заявил, что у него нет никаких оснований полагать, что США готовятся к военной конфронтации с Ираном.

14 июля Рухани заявил о безуспешности «заговоров» США против Ирана.