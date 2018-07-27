СМИ узнали о подготовке нового удара США

В правительстве Австралии полагают, что США планируют нанести удары по ядерным объектам Ирана. Об этом сообщает ABC со ссылкой на источники.
По данным источников, это может произойти уже в августе.
Сообщается, что австралийские военные, как и британские спецслужбы, вероятно, будут принимать участие в определении возможных целей США.
При этом сам премьер-министр Австралии Малкольм Тернбулл заявил, что у него нет никаких оснований полагать, что США готовятся к военной конфронтации с Ираном.
Ранее американский лидер Дональд Трамп пригрозил президенту Ирана Хасану Рухани серьёзными последствиями в случае, если он будет угрожать США.
14 июля Рухани заявил о безуспешности «заговоров» США против Ирана.