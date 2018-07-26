США продолжат взаимодействовать с Россией по Сирии в ООН

США продолжат взаимодействовать с Россией и другими странами в процессе сирийского урегулирования под эгидой ООН , заявил РИА Новости представитель госдепартамента "Мы будем продолжать взаимодействовать с ООН и другими сторонами, включая Россию, с тем чтобы поощрять все возможные усилия по продвижению политического урегулирования, как это предусмотрено в резолюции 2254 СБ ООН и в заявлении президентов Трампа и Путина в Дананге", — сказал представитель ведомства. "Призываем стороны астанинского процесса перенаправить свои усилия на женевский процесс и полностью поддержать усилия спецпосланника ООН Стаффана де Мистуры", — добавил он. Так в госдепартаменте прокомментировали предстоящий раунд переговоров по Сирии в астанинском формате, который пройдет в Сочи и на котором США отказались присутствовать. На переговорах в Сочи 30-31 июля ожидается участие представителей стран-гарантов перемирия в Сирии (Россия, Иран Турция ) и спецпосланника ООН Стаффана де Мистуры. На полях этого мероприятия планируется провести очередное заседание рабочей группы по обмену задержанными и поиску пропавших без вести. Вооруженный конфликт продолжается в Сирии с марта 2011 года. Урегулирование обсуждается на площадках Астаны и Женевы, а прошедший 30 января в Сочи конгресс сирийского нацдиалога стал первой с начала конфликта попыткой собрать на одной переговорной площадке широкий состав участников. Главным результатом конгресса стало решение о создании конституционной комиссии, которая будет работать в Женеве.