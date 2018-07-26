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США продолжат взаимодействовать с Россией
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США продолжат взаимодействовать с Россией по Сирии в ООН 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
США продолжат взаимодействовать с Россией и другими странами в процессе сирийского урегулирования под эгидой ООН, заявил РИА Новости представитель госдепартамента.
"Мы будем продолжать взаимодействовать с ООН и другими сторонами, включая Россию, с тем чтобы поощрять все возможные усилия по продвижению политического урегулирования, как это предусмотрено в резолюции 2254 СБ ООН и в заявлении президентов Трампа и Путина в Дананге", — сказал представитель ведомства.
"Призываем стороны астанинского процесса перенаправить свои усилия на женевский процесс и полностью поддержать усилия спецпосланника ООН Стаффана де Мистуры", — добавил он.
Так в госдепартаменте прокомментировали предстоящий раунд переговоров по Сирии в астанинском формате, который пройдет в Сочи и на котором США отказались присутствовать.
На переговорах в Сочи 30-31 июля ожидается участие представителей стран-гарантов перемирия в Сирии (Россия, Иран, Турция) и спецпосланника ООН Стаффана де Мистуры. На полях этого мероприятия планируется провести очередное заседание рабочей группы по обмену задержанными и поиску пропавших без вести.
Вооруженный конфликт продолжается в Сирии с марта 2011 года. Урегулирование обсуждается на площадках Астаны и Женевы, а прошедший 30 января в Сочи конгресс сирийского нацдиалога стал первой с начала конфликта попыткой собрать на одной переговорной площадке широкий состав участников. Главным результатом конгресса стало решение о создании конституционной комиссии, которая будет работать в Женеве.
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