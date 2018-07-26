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США надеются заключить новое соглашение по НАФТА
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США надеются заключить новое соглашение по НАФТА уже в августе 

РИА Новости 50 минут назад
Фото: РИА Новости
США надеются заключить новое соглашение о свободной торговле с Мексикой и Канадой (НАФТА) уже в августе, заявил торговый представитель США Роберт Лайтхайзер на слушаниях в конгрессе.
По его словам, чтобы действующий президент Мексики Энрике Пенья Ньето успел подписать соглашение с президентом США Дональдом Трампом до своего ухода в отставку, нужно завершить переговоры уже в августе.
"Эти сроки не являются чем-то невозможным. Мы на это надеемся", — сказал Лайтхайзер.
Пенья Ньето уйдет в отставку 1 декабря, его сменит победивший на президентских выборах 1 июля Андрес Мануэль Лопес Обрадор.
Ограничения по времени существуют и для администрации Трампа. Расписание работы американского конгресса таково, что депутаты могут не успеть рассмотреть зависящие от них аспекты сделки до конца 2018 года.
США, Мексика и Канада по настоянию Трампа ведут переговоры по актуализации зоны свободной торговли НАФТА. Трамп заявлял также, что предпочел бы раздельные торговые договоры с Мехико и Оттавой, что почти наверняка поставило бы крест на НАФТА.
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