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США ужесточили эмбарго в отношении Кубы
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Америка ужесточила торгово-экономическое эмбарго в отношении Кубы 

Деловая газета «Взгляд» 2 часа назад
Фото: Reuters
Первый секретарь ЦК Компартии Кубы Рауль Кастро сообщил в четверг о том, что в отношении их страны за последний год США ужесточили торгово-экономическое эмбарго.
«США ужесточили блокаду в отношении Кубы, в частности это касается наших финансовых транзакций», — сказал Кастро во время выступления на торжественной церемонии в День национального восстания.
Американское эмбарго наносит существенный ущерб кубинской экономике. Куба готова к «уважительному и взаимовыгодному диалогу с США», несмотря ни на какие разногласия между странами. Однако Кастро отметил, что Гавана не нарушит свои принципы в угоду Вашингтону, пишет ТАСС.
Во время выступления первый секретарь рассказал, что отношения между США и Кубой снова ухудшились якобы после «акустических атак» на американских дипломантов. После этого американское посольство Гаваны покинули около 60% сотрудников, а из США выслали 60% кубинских дипломатов.
Ежегодно с 1992 года на Генеральной ассамблее ООН Куба предоставляет на рассмотрение проект об отмене эмбарго. При этом резолюцию каждый раз поддерживает большинство государств.
Напомним, ФБР в ходе расследования посещали Кубу четыре раза, однако не обнаружили никаких свидетельств «акустических атак» на дипломатов на американских дипломатов.
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