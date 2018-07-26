США ужесточили эмбарго в отношении Кубы

Америка ужесточила торгово-экономическое эмбарго в отношении Кубы

Первый секретарь ЦК Компартии Кубы Рауль Кастро сообщил в четверг о том, что в отношении их страны за последний год США ужесточили торгово-экономическое эмбарго.

«США ужесточили блокаду в отношении Кубы, в частности это касается наших финансовых транзакций», — сказал Кастро во время выступления на торжественной церемонии в День национального восстания.

Американское эмбарго наносит существенный ущерб кубинской экономике. Куба готова к «уважительному и взаимовыгодному диалогу с США», несмотря ни на какие разногласия между странами. Однако Кастро отметил, что Гавана не нарушит свои принципы в угоду Вашингтону, пишет ТАСС

Во время выступления первый секретарь рассказал, что отношения между США и Кубой снова ухудшились якобы после «акустических атак» на американских дипломантов. После этого американское посольство Гаваны покинули около 60% сотрудников, а из США выслали 60% кубинских дипломатов.

Ежегодно с 1992 года на Генеральной ассамблее ООН Куба предоставляет на рассмотрение проект об отмене эмбарго. При этом резолюцию каждый раз поддерживает большинство государств.